20 Ekim'de piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man 2, ilk 24 satte 2,5 milyon kopya sattı. Bu da yapımı, God of War: Ragnarök'ü geçerek PlayStation stüdyolarının en hızlı satan oyunu yaptı.

Son zamanların en çok merak edilen oyunlarından olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim günü PlayStation 5’e özel olarak çıkışını yaptı. Sony bünyesinde faaliyet gösteren Insomniac Games’in geliştirdiği oyun, hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların beğenisini topladı.

Bugün Sony tarafından yapılan bir açıklama ise yapımın satışlar konusunda da büyük başarı gösterdiğini ortaya koydu. Açıklamaya göre Marvel’s Spider-Man 2, ilk gününde 2,5 milyon kopya sattı. Bu, PlayStation stüdyoları tarafından geliştirilen oyunlarda bir rekor.

Marvel’s Spider-Man 2, PlayStation stüdyolarının en hızlı satan oyunu oldu

İlk 24 saatte yapılan 2,5 milyonluk satış, Marvel’s Spider-Man 2’yi PS stüdyolarının şimdiye kadar en hızlı satan oyunu yaptı. Rekor, daha öncesinde Santa Monica Studios’un geliştirdiği God of War: Ragnarök’e aitti.

God of War: Ragnarök, ilk haftasında 5,3 milyon kopya satışına ulaşmayı başarmıştı. Spider-Man 2 ise sadece ilk gününden bunun yarısına yaklaştı. İlk haftası dolunca başarısını sürdürerek Ragnarök’ü geçeceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Üstelik God of War’un PS4 ve PS5 için çıktığını, Spider-Man 2’nin ise yalnızca PS5’e geldiğini de vurgulamak gerek. Bu yüzden Spider-Man’in bu kadar çok satması önemli bir başarı.

Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker ve Miles Morales’in hikâyesini devam ettirirken Venom, Sandman, Kraven ve daha birçok ikonik karakteri oyuna getiriyor. İlk oyundan iki kat daha büyük bir New York haritası, yeni oyun mekanikleri, iki karakteri de kontrol etme gibi yenilikler de oyunda bulunuyor.

Marvel's Spider-Man 2 fragmanı: