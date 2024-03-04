İnternetteki açık adresimiz diyebileceğimiz IP adreslerimiz, X'in sesli veya görüntülü arama özelliği ile ortaya çıkabiliyor. Öte yandan bu sorunu çözmek son derece basit.

İnternetin hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlamasının ardından gizlilik ve mahremiyet konusu en önemli tartışma konularından biri olmuştu. Gizlilik tartışmalarındaki en önemli noktalardan biri ise hiç şüphesiz ki internetteki açık adresimiz olarak nitelendirebileceğimiz IP adreslerimizin gözükmemesi. Ve görünen o ki X'te ise bu konuda bir açık söz konusu.

X, yakın zamanda görüntülü ve sesli arama özelliklerini duyurmuştu. Varsayılan özellik olarak herkesin profili bu aramalara açık hâle getirildi. Birden bire gelen bu özellik ile herkesin erişebildiği ve birbirini arayabildiği bir dönem başlamış oldu. Öte yandan bu aramalara katlanmak zorunda da değilsiniz. Ayrıca bu aramalarda, hem arayanın hem de arananın IP adresinin de karşı taraf ile paylaşıldığını belirtelim.

X aramalarında IP adresleri gözüküyor

Bu aramaların önüne geçebilmek için yapmamız gerekenler ise oldukça basit. İki adımlı bir işlemle bu aramaları engelleyebiliyoruz.

X'te aramaları kapatabilirsiniz:

Adım #1: Akıllı telefonunuzdan X uygulamasına girin

Akıllı telefonunuzdan X uygulamasına girin Adım #2: Doğrudan mesajlar bölümüne girin

Doğrudan mesajlar bölümüne girin Adım #3: Ekranın üst kısmındaki ayarlar düğmesine dokunun

Adım #4: "Görüntülü ve sesli aramaları aç" seçeneğini kapatın.

Öte yandan daha ince ayarlar yapmak da mümkün. Sunulan dört seçenek şu şekilde:

Adres defterinizde yer alan kişilerin aramalarına izin vermek

yer alan kişilerin aramalarına izin vermek Takip ettiğiniz kişilerin aramalarına izin vermek

aramalarına izin vermek Onaylanmış kullanıcılar (ücretli ödeme yapan kullanıcılar)

(ücretli ödeme yapan kullanıcılar) Herkes

Bu seçimleri yaptıktan sonra da menünün alt kısmında yer alan "Gelişmiş arama güvenliği" seçeneğini aktifleştirerek IP adreslerini de gizlemek mümkün oluyor.