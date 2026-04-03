Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Nisan 2026 dönemine ait fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listeye göre hem sedan karakterli T10F hem de SUV gövde tipine sahip T10X, birbirine oldukça yakın fiyat seviyelerinde konumlanıyor.
Bu içeriğimizde Togg’un güncel sıfır otomobil fiyatlarını, versiyon bazlı detayları ve opsiyon listelerini inceliyoruz. Ayrıca mart ayı verileriyle karşılaştırmalı tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.
Togg fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|T10X
|1.870.000 TL
|1.869.048 TL
|T10F
|1.886.000 TL
|1.884.980 TL
T10F fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.857 TL
Togg T10F, markanın sedan formuna yakın tasarım diliyle öne çıkan modeli olarak konumlanıyor. Akıcı hatları ve modern tasarım anlayışıyla dikkat çeken model, özellikle uzun menzil seçenekleriyle günlük kullanımın yanı sıra uzun yol ihtiyaçlarına da hitap ediyor. Elektrikli altyapısıyla sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.
T10F opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
T10X fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.869.048 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.179.668 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.371.000 TL
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.057 TL
Togg T10X, markanın SUV segmentindeki temsilcisi olarak geniş iç hacmi ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkıyor. Günlük kullanımda pratiklik sunan model, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Elektrikli motor yapısı sayesinde sessiz sürüş karakteri ve modern kullanım deneyimi sunuyor.
T10X opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More