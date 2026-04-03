Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Togg’un Nisan 2026 itibarıyla geçerli olan güncel fiyatları açıklandı. Markanın iki modeli T10X ve T10F arasındaki fiyat dengesi dikkat çekerken, fiyatlarda kayda değer bir değişim bulunmuyor.

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Nisan 2026 dönemine ait fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listeye göre hem sedan karakterli T10F hem de SUV gövde tipine sahip T10X, birbirine oldukça yakın fiyat seviyelerinde konumlanıyor.

Bu içeriğimizde Togg’un güncel sıfır otomobil fiyatlarını, versiyon bazlı detayları ve opsiyon listelerini inceliyoruz. Ayrıca mart ayı verileriyle karşılaştırmalı tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!
Togg fiyat listesi - Nisan 2026

Model Mart Başlangıç Fiyatı Nisan Başlangıç Fiyatı
T10X 1.870.000 TL 1.869.048 TL
T10F 1.886.000 TL 1.884.980 TL

T10F fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
Elektrikli V2 4More 3.217.857 TL

Togg T10F, markanın sedan formuna yakın tasarım diliyle öne çıkan modeli olarak konumlanıyor. Akıcı hatları ve modern tasarım anlayışıyla dikkat çeken model, özellikle uzun menzil seçenekleriyle günlük kullanımın yanı sıra uzun yol ihtiyaçlarına da hitap ediyor. Elektrikli altyapısıyla sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

T10F opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1
Kış Paketi 30.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 50.000 TL V2
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More
Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2
Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2

T10X fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.869.048 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.179.668 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL
Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.057 TL

Togg T10X, markanın SUV segmentindeki temsilcisi olarak geniş iç hacmi ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkıyor. Günlük kullanımda pratiklik sunan model, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Elektrikli motor yapısı sayesinde sessiz sürüş karakteri ve modern kullanım deneyimi sunuyor.

T10X opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
Kış Paketi 25.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More
