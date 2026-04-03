Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Çinli otomotiv devi BYD, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listede mart ayına göre bir fiyat değişimi görülmezken, 2 ay öncesine göre ürün gamında dikkat çeken eksilmeler bulunuyor.
Bu içeriğimizde BYD’nin Nisan 2026 sıfır **otomobil fiyatlarını **model model inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda mart ayına göre güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.
BYD fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Mart 2026 Başlangıç Fiyatı
|Nisan 2026 Başlangıç Fiyatı
|ATTO3
|2.249.000 TL
|2.249.000 TL
|SEAL
|2.429.000 TL
|2.429.000 TL
|SEALION 7
|4.190.000 TL
|4.190.000 TL
|HAN
|4.573.000 TL
|4.573.000 TL
|TANG
|5.418.000 TL
|5.418.000 TL
BYD’nin ATTO2, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri mart ayında satışdan kaldırılmıştı ve nisan ayında da fiyat listesinde yer almıyor. Bu nedenle ilgili modeller özet tabloya dahil edilmedi.
ATTO3 fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|2.249.000 TL
BYD ATTO 3, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Günlük kullanımda pratik bir yapı sunan model, modern tasarımı ve kullanıcı dostu iç mekânıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de tek donanım seçeneğiyle sunulan otomobil, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.
SEAL fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|160 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|2.429.000 TL
|390 kW, Elektrikli
|Excellence, Otomatik
|4.077.000 TL
BYD SEAL, sedan segmentinde konumlanan tamamen elektrikli bir model olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden model, özellikle giriş seviyesinde sunulan fiyatıyla öne çıkıyor.
SEALION 7 fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|390 kW, Elektrikli
|Excellence, Otomatik
|4.190.000 TL
BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Yüksek performanslı motor yapısı ve üst donanım seviyesiyle dikkat çeken model, Nisan ayında yüksek fiyat seviyesini koruyan modeller arasında yer alıyor.
HAN fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|380 kW, Elektrikli
|Executive, Otomatik
|4.573.000 TL
BYD HAN, markanın amiral gemisi sedan modeli olarak premium segmentte konumlanıyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle öne çıkan model, Nisan ayında indirimli fiyat seviyesini koruyarak dikkat çekiyor.
TANG fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|380 kW, Elektrikli
|Flagship, Otomatik
|5.418.000 TL
BYD TANG, markanın SUV segmentindeki en üst seviyedeki modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve güçlü elektrikli motoruyla dikkat çeken model, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.