Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

BYD’nin Nisan 2026 güncel fiyat listesi netleşti. Markada birçok modelin fiyatı sabit kalırken, SEALION 7 yüksek fiyat seviyesini korudu. Öte yandan HAN modelinde devam eden indirimli fiyat dikkat çekerken, bazı modellerin listede yer almaması önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Çinli otomotiv devi BYD, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listede mart ayına göre bir fiyat değişimi görülmezken, 2 ay öncesine göre ürün gamında dikkat çeken eksilmeler bulunuyor.

Bu içeriğimizde BYD’nin Nisan 2026 sıfır **otomobil fiyatlarını **model model inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda mart ayına göre güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

BYD fiyat listesi - Nisan 2026

Model Mart 2026 Başlangıç Fiyatı Nisan 2026 Başlangıç Fiyatı
ATTO3 2.249.000 TL 2.249.000 TL
SEAL 2.429.000 TL 2.429.000 TL
SEALION 7 4.190.000 TL 4.190.000 TL
HAN 4.573.000 TL 4.573.000 TL
TANG 5.418.000 TL 5.418.000 TL

BYD’nin ATTO2, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri mart ayında satışdan kaldırılmıştı ve nisan ayında da fiyat listesinde yer almıyor. Bu nedenle ilgili modeller özet tabloya dahil edilmedi.

ATTO3 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.249.000 TL

BYD ATTO 3, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Günlük kullanımda pratik bir yapı sunan model, modern tasarımı ve kullanıcı dostu iç mekânıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de tek donanım seçeneğiyle sunulan otomobil, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.

SEAL fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.429.000 TL
390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.077.000 TL

BYD SEAL, sedan segmentinde konumlanan tamamen elektrikli bir model olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden model, özellikle giriş seviyesinde sunulan fiyatıyla öne çıkıyor.

SEALION 7 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.190.000 TL

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Yüksek performanslı motor yapısı ve üst donanım seviyesiyle dikkat çeken model, Nisan ayında yüksek fiyat seviyesini koruyan modeller arasında yer alıyor.

HAN fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın amiral gemisi sedan modeli olarak premium segmentte konumlanıyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle öne çıkan model, Nisan ayında indirimli fiyat seviyesini koruyarak dikkat çekiyor.

TANG fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.418.000 TL

BYD TANG, markanın SUV segmentindeki en üst seviyedeki modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve güçlü elektrikli motoruyla dikkat çeken model, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.

Araba Fiyat Elektrikli Araba BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com