Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

BYD’nin Nisan 2026 güncel fiyat listesi netleşti. Markada birçok modelin fiyatı sabit kalırken, SEALION 7 yüksek fiyat seviyesini korudu. Öte yandan HAN modelinde devam eden indirimli fiyat dikkat çekerken, bazı modellerin listede yer almaması önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Çinli otomotiv devi BYD, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listede mart ayına göre bir fiyat değişimi görülmezken, 2 ay öncesine göre ürün gamında dikkat çeken eksilmeler bulunuyor.

Bu içeriğimizde BYD’nin Nisan 2026 sıfır **otomobil fiyatlarını **model model inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda mart ayına göre güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

BYD fiyat listesi - Nisan 2026

Model Mart 2026 Başlangıç Fiyatı Nisan 2026 Başlangıç Fiyatı ATTO3 2.249.000 TL 2.249.000 TL SEAL 2.429.000 TL 2.429.000 TL SEALION 7 4.190.000 TL 4.190.000 TL HAN 4.573.000 TL 4.573.000 TL TANG 5.418.000 TL 5.418.000 TL

BYD’nin ATTO2, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri mart ayında satışdan kaldırılmıştı ve nisan ayında da fiyat listesinde yer almıyor. Bu nedenle ilgili modeller özet tabloya dahil edilmedi.

ATTO3 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.249.000 TL

BYD ATTO 3, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Günlük kullanımda pratik bir yapı sunan model, modern tasarımı ve kullanıcı dostu iç mekânıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de tek donanım seçeneğiyle sunulan otomobil, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.

SEAL fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.429.000 TL 390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.077.000 TL

BYD SEAL, sedan segmentinde konumlanan tamamen elektrikli bir model olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden model, özellikle giriş seviyesinde sunulan fiyatıyla öne çıkıyor.

SEALION 7 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.190.000 TL

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Yüksek performanslı motor yapısı ve üst donanım seviyesiyle dikkat çeken model, Nisan ayında yüksek fiyat seviyesini koruyan modeller arasında yer alıyor.

HAN fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın amiral gemisi sedan modeli olarak premium segmentte konumlanıyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle öne çıkan model, Nisan ayında indirimli fiyat seviyesini koruyarak dikkat çekiyor.

TANG fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.418.000 TL

BYD TANG, markanın SUV segmentindeki en üst seviyedeki modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve güçlü elektrikli motoruyla dikkat çeken model, Nisan ayında fiyatını koruyan modeller arasında yer alıyor.