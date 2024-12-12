Xbox FreePlayDays kapsamında bu hafta sonu ücretsiz denenebilecek oyunlar açıklandı.

Xbox, düzenli olarak her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlik kapsamında da Game Pass abonesi olan oyunseverler, ücretsiz bir şekilde oyunları deneme imkânı sunuluyordu.

Şimdi ise bu hafta sonunun ücretsiz oyunları belli oldu. 12-16 Aralık tarihleri arasını kapsayan bu süreçte, EA Sports FC25 ve WWE 2K24 dahil toplam değeri 8200 TL'den fazla 5 oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz.

İşte bu hafta sonu Xbox'ta ücretsiz olan oyunlar:

Oyun Normal fiyatı EA Sports FC25 2.899,99 TL EA SPORTS MADDEN 25 2.899,99 TL WWE 2K24 1.879 TL Dragon Ball: The Breakers 169 TL Brothers: A Tale of Two Sons Remake 359 TL

Bu oyunların hepsini 16 Aralık Pazartesi gününe kadar ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz:

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.