Xbox One'a Özel Crackdown 3'ün Notları Belli Oldu

Neredeyse 5 yıldır geliştirilen Crackdow 3, onca sürenin ardından büyük hayal kırıklığı yarattı. Oyunun notları pek de iç açıcı değil.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Crackdown 3'ün Xbox One çıkışını kutlamış ve 50 TL değerindeki Crackdown'u ücretsiz olarak sunmuştu. Yarın oyunun tam sürümü piyasada olacak ancak oyunun inceleme ambargosu kalktı ve notlar yavaş yavaş gelmeye başladı.

Crackdown 3 - İnceleme Notları

VideoGamer – 6

Press Start – 7

PCGamesN – 6

GamesRadar+ – 3/5

Gamespot – 6

Telegraph – 3/5

Stevivor – 4

Destructoid – 6

Guardian – 3/5

TrueAchievements – 3/5

Screen Rant – 2.5/5

Gördüğünüz gibi 5 senelik geliştirme sürecinin ardından gelen notlar hiç de iç açıcı değil. An itibarı ile 34 site tarafından incelenen Crackdown 3'ün ortalama puanı 62 olarak görünüyor. Dilerseniz yapımın Metacritic sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.