Bugün sizlerle Samsung'un kablosuz powerbank patentini paylaşmıştık. Öyle görünüyor ki Xiaomi, rakipleri daha plan yaparken projelerini gerçeğe dökmüş durumda.

Xiaomi Mi 9 duyurusuyla akıllı telefon dünyasını sarsan Xiaomi, şimdi de dünyanın ilk 20W kablosuz powerbank'ini duyurdu. 10.000 mAh'lık bu powerbank, dünyada standart olarak kullanılan 10W seviyesini aşarak 20W hızlı şarj imkanı sunuyor.

10000mAh Xiaomi Powerbank

10W Qi kablosuz hızlı şarj

USB PD / QC 3.0 / QC 2.0

18W USB Type-C giriş / çıkış (5V-3A / 9V-2A 12V-1.5A)

18W USB Type-A çıkış (5V-2.4A / 9V-2A 12V-1.5A)

Aynı anda 3 cihazı şarj edebilme — 1 kablosuz, 2 kablolu

Boyutlar: 147.9 × 71.6 × 18.4mm

147.9 × 71.6 × 18.4mm Şarj Süresi: 18W ile 4 saat, 10W ile 6 saat

Bununla birlikte bir de otomobil sahiplerinin ilgisini çekebilecek farklı bir ürün geliyor. Otomobilinizde kablosuz şarj imkanı sunan bu üründe de tıpkı powerbank gibi 20W ve hızlı şarj imkanı mevcut.

20W Xiaomi Kablosuz Araç Şarj Cihazı

20W Qi wireless hızlı şarj özelliği

USB Type-C giriş – 5V/3A 9V/2A 12V/2A (18W) / 15V/1.8A 20V/1.35A (27W)

Ürün Mi9 ve iPhone XS Max'i de destekliyor.

20W ile Mi 9'u yarım saatte %45 şarj edebilirsiniz. Tam şarj ise 90 dakika alır.

Boyutlar: 117.2×73.4×91.7mm

117.2×73.4×91.7mm Özel güç adaptörüyle birlikte gelir.

Son olarak gelelim fiyatlara... Powerbank'in fiyatı 22 dolar, kablosuz araç şarjının fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Ürünler bugünden itibaren satışa sunuluyor.