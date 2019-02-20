Xiaomi'nin amiral gemisine ihtiyaç duymayanlara uygun fiyata yüksek performans vadeden telefonu Mi 9 Se, Pekin'de düzenlenen lansman etkinliğinde tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 9 ile birlikte yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Mi 9 SE’yi de tüketicilerin beğenisine sundu. Mi 9’un ihtiyacı olduğundan daha fazla özellik sunduğunu düşünenlere uygun fiyatlı bir çözüm olarak sunulan Mi 9 SE, amiral gemisi Mi 9 ile neredeyse aynı tasarıma sahip.

Mi 9 SE de Mi 9 gibi Samsung tarafından üretilen bir AMOLED ekrana sahip. Fakat ekran boyutu 5.97 inçe küçülüyor ve ekran/gövde oranı milimetrik bir küçülme yaşayarak %90.4’e geriliyor. Cihazda biyometrik güvenlik olarak yüz tanıma özelliğinin yanı sıra 5. nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Xiaomi Mi 9 SE Özellikler

5.97 inç 1080 × 2280 piksel Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 712 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB RAM, 64GB/128GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, f/1.75 diyaframlı Sony IMX586 sensör + 8MP, f/2.4 diyaframlı telefoto sensör + 13MP, f/2.4 diyaframlı geniş açı sensör

20 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

3070mAh batarya

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi

Mavi, menekşe moru ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Xiaomi Mi 9 SE, 64GB’lık sürümünde 297 dolar (1.576 TL); 128GB’lık sürümünde 341 dolar (1.810 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Çin’deki satışları 1 Mart itibari ile başlayacak. İlerleyen haftalarda Türkiye’de satışa sunulması da muhtemel.