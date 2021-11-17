Xiaomi 12 mini'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı 'Xiaomi 12 mini' isimli telefon, 3C sertifikaları aracılığıyla ortaya çıktı. Telefona ait bir tanıtım posterini de sızdıran kaynaklar, telefonun teknik özellikleriyle fiyatını gözler önüne serdiler.

Akıllı telefonların ekranları giderek büyürken geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar alan ABD merkezli teknoloji devi Apple, "mini" isimli nispeten küçük ekranlı telefonlarını kullanıcıların beğenisine sundu. Şimdiyse bir şirketin daha "mini" akıllı telefon ya da telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu şirket, son yıllarda yıldız haline gelen Xiaomi'nin ta kendisi.

Xiaomi bir süredir, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi 'Xiaomi 12' üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi 12'nin tüm detayları bilinmiyor ancak şirket, iddialara göre küçük bir ekranla gelecek "mini" bir telefon üzerinde çalışıyordu. Şimdi bu iddia, Çin'deki sertifikasyon kurumları aracılığıyla doğrulandı. Xiaomi resmen, Apple'ın mini telefonlarına rakip olacak bir model geliştiriyor.

Xiaomi 12 mini nasıl olacak?

*Xiaomi 12 mini için sızdırılan posterden bir bölüm.

Çin'in 3C isimli sertifikasyon sisteminin veri tabanına eklenen telefon, Snapdragon 870 işlemciye sahip. Ayrıca bu amiral gemisi telefon, 6,3 inç boyutundaki bir ekranla gelecek. Açık konuşmak gerekirse bu ekran boyutu mini iPhone modellerinden çok daha büyük. Dolayısı ile Xiaomi 12 mini'nin ne kadar 'mini' olduğu tartışmaya açık bir konu.

Xiaomi 12 mini'ye ait bir tanıtım posteri de sızdırılmış durumda. Bu poster; 4.200 mAh batarya ve 67 watt hızlı şarj desteği, UFS 3.1 ve LPDDR5 gibi özelliklerden bahsediyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanına yer verilecek. Peki bu akıllı telefonun fiyatı ne kadar olacak? İşte bu bilgi de Xiaomi 12 mini için sızdırılan posterde yer alıyor. Bu postere göre:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 564 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip versiyon: 611 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip versiyon: 674 dolar

İşte Xiaomi 12 mini'ye ait sızdırılan poster