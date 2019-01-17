Geçtiğimiz yıl resmi olarak Türkiye pazarına giren Xiaomi, İstanbul’da bulunan ilk fiziksel mağazasında geçerli olacak bir karne kampanyası düzenliyor. Kampanyanın detaylarına değiniyor, katılmak için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

Xiaomi, son yıllardaki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti. Firmanın 2018’de piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar arasında, özellikle oyun konusundaki başarısıyla ön plana çıkan Pocophone F1, büyük beğeni topladı. Ayrıca yine çok sayıda akıllı telefon aksesuarı ve giyilebilir cihazla hızlı bir Xiaomi izledik.

Firmanın Türkiye distribütörü olan Evofone, İstanbul’da bulunan iki resmi Xiaomi mağazasında geçerli, özel bir Karne Kampanyası düzenleyecek.

Kampanya süresince mağazalara gidenler; Pocophone F1’e %15, tüm aksesuarlara ise %10 indirimle sahip olabilecekler:

Bayrampaşa’daki Forum İstanbul ve Sariyer’deki Vadistanbul alışveriş merkezlerindeki Xiaomi mağazalarındaki alışverişlerde geçerli olacak kampanya, 18-19-20 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

Eğer iyi bir telefona ihtiyacınız varsa, piyasada Snapdragon 845 işlemci yongasına sahip en ucuz cihaz olan Pocophone F1’e, daha da ucuza sahip olabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefon ihtiyacı olmayanlar, Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve kaliteli aksesuarlarına %10 indirimle sahip olabilirler.

Xiaomi Türkiye’nin düzenlediği kampanyalardan haberdar olmak için Mi Store Türkiye’nin Instagram hesabına buradan, Evofone instagram hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.

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