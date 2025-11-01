Kitap Kurtları Buraya: Amazon Kasım İndirimlerinde Öne Çıkan Yayınevi İndirimleri

Kasım ayı boyunca elektronikten hobi ürünlerine kadar pek çok kategoride hatırı sayılır indirimler için Amazon ilk durağımız oldu. "Gülümseten Kasım" kampanyası boyunca pek çok yayınevinde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.
"Gülümseten Kasım" boyunca farklı yayınevlerinin öne çıkan fırsatlarını sizler için seçtik. Kampanyanın Amazon Prime üyelerine özel olduğunu belirtelim. Eğer halen Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Aynı zamanda öne çıkan yayınevlerinin tamamına erişmek için buraya tıklamanız yeterli!
"Gülümseten Kasım" boyunca öne çıkan yayınevlerinden bazıları şöyle:
- İş Kültür Yayınları
- Can Yayınları
- Doğan Kitap
- Alfa Yayınları
- Kronik Kitap
- Yapı Kredi Yayınları
- İletişim Yayınları
- Metis Yayınları
- Kırmızı Kedi Yayınevi
İş Kültür Yayınları'nda öne çıkan kitaplar
- Niccolo Machiavelli - Hükümdar: Prime ile 39 TL'den satışta.
- Farabi - Mutluluğun Kazanılması: 46 TL ile sepete eklenmeyi bekleyen kitaplardan.
- William Shakespeare - Bir Yaz Gecesi Rüyası: 35 TL'ye düşmüş durumda.
- Arthur Schopenhauer - Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar: 64 TL'ye düşmüş durumda.
Can Yayınları'nda öne çıkan kitaplar
- Maria Jose Ferrada - Kramp: Prime ile 105 TL.
- Luis Sepulveda - Martıya Uçmayı Öğreten Kedi: 126 TL.
- Nikos Kazancakis - Zorba: 229 TL.
- Agota Kristof - Okumaz Yazmaz: Gülümseten Kasım'da 77 TL ile satışta.
Doğan Kitap'ta öne çıkan kitaplar
- Erich Emmanuel Schmitt - Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri: 62 TL ile satışta.
- Erich Emmanuel Schmitt - Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu: Gülümseten Kasım ile 57 TL'ye düşmüş durumda.
- Tarık tufan - Gece Açan Çiçekler: 172 TL'den satışta.
- Şermin Yaşar - Biri Daha Var: 190 TL'lik fiyatıyla sepetinize ekleyebilirsiniz.
Alfa Yayınları'nda öne çıkan kitaplar
- Nermin Yıldırım - Unutma Dersleri: 155 TL ile Amazon'da sizi bekliyor.
- Irmak Zileli - Şimdi Buradaydı: Gülümseten Kasım fırsatlarında 127 TL'lik fiyatıyla satışta.
- Piraye - Can Borcu: 320 TL ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Bahar Eriş - Baharın İlk Şarkısı:131 TL ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası boyunca sepetinize eklenmeyi bekleyen kitapların tümüne buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli alışverişler!