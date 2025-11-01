Tümü Webekno
Kitap Kurtları Buraya: Amazon Kasım İndirimlerinde Öne Çıkan Yayınevi İndirimleri

Amazon'da 30 Ekim - 28 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Gülümseten Kasım kampanyası, kitap kurtlarını oldukça sevindirecek. Pek çok yayınevinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Erkan Budak Erkan Budak /

Kasım ayı boyunca elektronikten hobi ürünlerine kadar pek çok kategoride hatırı sayılır indirimler için Amazon ilk durağımız oldu. "Gülümseten Kasım" kampanyası boyunca pek çok yayınevinde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

"Gülümseten Kasım" boyunca farklı yayınevlerinin öne çıkan fırsatlarını sizler için seçtik. Kampanyanın Amazon Prime üyelerine özel olduğunu belirtelim. Eğer halen Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Aynı zamanda öne çıkan yayınevlerinin tamamına erişmek için buraya tıklamanız yeterli!

"Bu içerik 30.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."

"Gülümseten Kasım" boyunca öne çıkan yayınevlerinden bazıları şöyle:

İş Kültür Yayınları'nda öne çıkan kitaplar

Screenshot 2025-11-01 at 13.37.36

Can Yayınları'nda öne çıkan kitaplar

Screenshot 2025-11-01 at 13.51.07

Doğan Kitap'ta öne çıkan kitaplar

Screenshot 2025-11-01 at 14.39.48

Alfa Yayınları'nda öne çıkan kitaplar

Screenshot 2025-11-01 at 14.50.05

Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası boyunca sepetinize eklenmeyi bekleyen kitapların tümüne buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli alışverişler!

