Xiaomi SU7 Max, 24 Saatte 4.264 km Yol Giderek Dünya Rekoru Kırdı!

Xiaomi'nin yeni SU7 Max modeli dünya rekoru kırdı. Araç, 24 saatte 4.264 km yol katetmeyi başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Xiaomi, son birkaç yıldır otomobil sektöründe de faaliyet gösteriyordu. Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda da yeni 2026 model elektrikli otomobili SU6 modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıtmıştı. Araç 900 km’ye varan menzille geliyordu.

Şimdi ise yeni Xiaomi SU7 modeliyle ilgili gerçekleştirilen test verileri paylaşıldı. Paylaşılan verilerde Çin’deki otomobil üreticilerinin dayanıklılığa ne kadar önem verdiği bir kez daha görüldü. Araç, 24 saatlik hız ve dayanıklılık testlerinde rekor kırmayı başardı.

24 saatte 4.264 km yol giderek dünya rekoru kırdı

xi

Yeni Nesil Xiaomi SU7 Max modeli, tek bir günde ne kadar yol katedebileceğini görmek için yüksek hızlara ulaşılabilen bir pistte test edildi. 24 saaat yapılan aralık sürüş ve şarjın ardından da sedan tipindeki araç tamı tamına 4 bin 264 kilometre yol katetmeyi başardı. Bu, seri üretim elektrikli araçlar için bu özel test türünde yeni bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ne kadar uzun bir mesafe olduğunu anlatacak olursak Edirne’den Kars’a 2.5 kezden daha fazla yolculuğa denk geliyor. Ya da İspanya’nın Madrid şehrinden Rusya’nın Moskova şehrine kadar olan bir yola tekabül ediyor. Daha önceki rekor, 3.961 km ile yine Çinli bir şirketten olan Xpeng Nex P7 modeline aitti. Diğer markalara bakacak olursak Mercedes’in CLA modeli 3.717 km, Porsche’nin Taycan modeli 3.425 km yol katetmişti. Xiaomi SU7 Max ise hepsini açık ara farkla geride bıraktı.

Testler, Çin’in Yangcheng şehrindeki 7,8 km’lik oval bir pistte gerçekleştirildi. Araç, 24 saat boyunca 240 km/sa’e varan hızları koruyarak yol aldı. 24 saatlik sürüş boyunca araç birkaç kez şarj için durmak zorunda kaldı, ancak uzun süre park halinde kalmadı. Normalde menzili 900 km’ye varabiliyor. 897V mimarisi sayesinde de sadece 15 dakika şarjla 670 km menzil ekleyebiliyor.

