2026 Model Xiaomi SU7, 900 Kilometreyi Aşan Menziliyle Tanıtıldı: İşte Fiyatı!

Xiaomi, 2026 model SU7'yi resmen tanıttı. İlk versiyonu ile çok sevilen elektrikli sedan, yenilenen versiyonunda daha fazla menzil sunmaya başlayacak. Peki 2026 Xiaomi SU7'nin fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomobil sektörüne çok hızlı bir giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, dünyanın her yerinde büyük ilgi gören SU7 modelini 2026 yılı için yeniledi. Resmî satışları Nisan 2026 itibarıyla başlayacak otomobil, yapılan iyileştirmelerle çok daha fazla beğenilecek gibi görünüyor.

2026 Xiaomi SU7, dış tasarımda çok ufak değişiklikler gördü. Bu bağlamda; otomobilin ön ızgarasında küçük bir optimizasyon yapıldı. Lastik genişliğini biraz daha artırarak yol tutuşunu iyileştiren Xiaomi, aracın genel tasarım dilini korumaya devam etti.

Karşınızda 2026 Xiaomi SU7

Başlıksız-1

Otomobilin iç kısmına baktığımızda ufaktan yenilenmiş bir direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Mevcut modeldeki dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranını koruyan 2026 Xiaomi SU7, artık 7 yerine 9 hava yastığı barındırıyor. Yeni iç mekân rengi seçeneği ve koltuk dikişlerindeki tasarım değişikliği de dikkate değer hususlar arasında.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Xiaomi, 2026 model SU7'de artık 320 hp'den başlayıp 673 hp'ye kadar çıkan güç seçenekleri sunacak. Ayrıca yüksek hızlı şarj desteği de artırılan otomobil, Standart versiyonda 720 km, Pro versiyonda 902 km ve Max versiyonda da 835 km'ye kadar menzil sunacak. Bu verilerin CLTC standartlarında olduğunu belirtelim.

Başlıksız-1

2026 model Xiaomi SU7, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Bu otomobili bugünden satın almak isteyen tüketicilerin 32.800 dolardan başlayan ödemeleri kabul etmesi gerekecek. En üst düzey SU7'yi isteyen tüketiciler, 44.300 dolar ödeme yapacaklar.

Dünyanın İlk Katlanabilen ve Konum Değiştirebilen Direksiyonu Tanıtıldı (Peki Ya Airbag?) Dünyanın İlk Katlanabilen ve Konum Değiştirebilen Direksiyonu Tanıtıldı (Peki Ya Airbag?)
Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller! Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!
