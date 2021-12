Yabancılarla Sohbet Etmek İnsanları Daha Mutlu Hissettiriyor

Birçok insan, tanımadığı insanlarla derin sohbetler etmekten kaçınır ve çekinir. Yeni bir araştırma da bu durumun her zaman doğru olmadığını, tanımadığımız insanlarla sohbet etmenin olumlu sonuçlar doğurabileceğini ortaya çıkardı.

Kendimizi kötü veya yalnız hissettiğimizde veya birileriyle iletişim kurmak istediğimizde genellikle ailelerimiz ya da arkadaşlarımızın yanına gideriz. Yani iletişimimizi küçük bir grup insana sınırlandırırız. Bu tarz durumlarda tanımadığımız insanlarla sohbet etmek ise çoğumuz için ‘saçma’ veya ‘korkutucu’ gelebilir.

Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition’da yayımlanan yeni bir araştırma ise birçok insanın yabancılarla iletişim kurma hakkındaki fikirlerinin gerçeklerle örtüşemeyebileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, deneyler sonucunda insanların yabancılarla yaptıkları ‘derin konuşmaların’ onları tahmin edilenden çok daha iyi hissettirdiğini buldu.

Yabancılarla yapılan derin sohbetler insanları mutlu hissettiriyor

Araştırmacılar, insanların tanımadıkları insanlarla etkileşimlerindeki beklentilerinin ortaya çıkan sonuçlarla uyumlu olmadığını buldu. Bu sonuçlar, 1.800 katılımcı üzerinde yapılan deneylerde insanların yabancılarla ve yakın oldukları insanlarla yaptıkları ‘derin’ ve ‘sığ’ olarak nitelendirilen sohbetlerin karşılaştırılması sonucunda elde edildi.

İlk başta katılımcılar, tanımadıkları bir insanla yaptıkları ‘derin’ bir konuşma hakkında neler beklediklerini uzmanlara aktardı. Sohbetin ardından da katılımcılara gerçekten neler olduğu ve nasıl hissettikleri soruldu. Bu da uzmanların, beklentiler ile asıl sonuçları karşılaştırmasına olanak sağladı. İncelemeler sonucunda ise, insanların yabancılarla iletişimlerini hafife aldıkları ve gerçekleştirdikleri sohbetlerden sonra daha bağlı ve mutlu hissettikleri ortaya çıktı.

Diğer deneylerde ise ‘sığ’, yani yüzeysel sohbetler ile ‘derin’ sohbetler ve yakın insanlar ile yabancılar arasında yapılan sohbetler karşılaştırıldı. Buradaki incelemelerde, katılımcıların kendilerine yakın olan insanlarla yaptıkları konuşmalara karşı olan beklentileri, yabancılara karşı olanlara nazaran daha doğru çıktı. Bunun sebebi, onları yakından tanıyan insanların onlara karşı daha ilgili olacağını bilmeleriydi.

İlgi ve beklentiler, konuşmalarda psikolojik engel oluşturabilir

Buna ek olarak, insanların ilgi ve beklentilerinin yabancılarla olan derin sohbetlere psikolojik bir engel oluşturup oluşturmayacağı ve tarafların birbiri hakkındaki düşünceleri de incelendi. Makalenin yazarları bu durumla ilgili, “Deneylerimiz, insanların sistematik olarak diğer insanları küçümseyip küçümsemediğini, onlara ne kadar ilgi gösterdiğini ve onlardan çekinip çekinmediğini de test etmeyi amaçladı” ifadelerini kullandı. Analizler sonucunda ise katılımcıların daha ‘sevecen’ olarak gördükleri bir insanlarla konuşurken daha derin konulardan konuştuğu tespit edildi. Bu da uzmanların hipotezini destekleyerek olumsuz bir beklentiyle yapılan konuşmalarda psikolojik engellerin oluşabileceğini ortaya çıkardı.

Sonuç olarak bilim insanları, bu sonuçların kültürden kültüre değişebileceğini vurgularken insanların yaşam kalitesinin sosyal ilişkilerin kalitesi ile doğrudan orantılı olduğunun altını çizdi. Bu yüzden insanlarla kurulan güçlü iletişimin yararlı olabileceği, tanımadığınız bir insanla yüzeysel bir konuşma yapmak yerine daha anlamlı sohbetler gerçekleştirmenin oldukça olumlu sonuçlar doğurabileceği yayımlanan çalışmada belirtildi.