Türkiye, Yeni Yıla En Umutsuz Girecek Üçüncü Ülke Oldu

Türkiye, yeni bir araştırmada yeni yıla en umutsuz girecek üçüncü ülke oldu. 2022’nin 2021’den iyi olacağını düşünenlerin oranı oldukça düşükken ekonominin düzelmeyeceğine inananların oranı 85%.

Şu anda ekonomi başa olmak üzere birçok sorun ve tartışma konusu, belli ki Türkiye vatandaşlarını son birkaç yıldır oldukça olumsuz etkilemekte. Türkiye, yıldan yıla anketlerin düzenlendiği ve gözlemlerin yapıldığı birkaç araştırmada “en sinirli ikinci ülke” ve “pozitif duyguların en az yaşandığı ülke” olarak sonuç vermişti.

Yaklaşık 2 ay önce sonuç veren bir araştırmada “depresyon ve anksiyetenin en çok arttığı ülke” olan Türkiye, yeni bir araştırmada yeni yıl ruhuna uyumlu yeni bir unvan aldı. 33 ülkeden alınan verilerle yürütülen araştırmada ülkemiz, yeni yıla en umutsuz giren insanların yaşadığı üçüncü ülke oldu.

Ekonominin düzeleceğine inanç yok

Kamu görüşü hakkında çalışmalar yürüten uluslararası araştırma şirketi Ipsos, 33 ülkeden yaklaşık 22 bin insana 2021 hakkındaki düşüncelerini ve 2022 beklentilerini sordu. “2022'nin, 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum” diyen Türk vatandaşlarının oranı 59%’da kaldı. Global ortalama ise 77%.

“2021 benim ve ailem için kötü bir yıldı” diyen Türk vatandaşlarının oranı 74% iken “2021 ülkem için kötü bir yıl oldu” diyenlerin oranı 85%. Dünya ekonomisinin 2022’de daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise Türkiye’de 40%’ta kalmış durumda. Türkiye bu oranlarla araştırmada vatandaşları yeni yıla en umutsuz girecek üçüncü ülke olarak gözükürken, listenin en umutsuzları olarak başında ise Japonya ve Belçika yer alıyor. En umutlu ülkelerde ise ilk sırada Çin gelirken onu Şili ve Brezilya takip ediyor.