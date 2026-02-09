Tümü Webekno
KAPIYI OTOMATİK KİLİTLEYİP AÇAN AKILLI KİLİT: Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite İnceleme

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Geleneksel kapı kilit sistemlerinin dijitalleşme sürecinde, Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite modeli donanım özellikleri ve yazılım protokolleri ile dikkat çekiyor. Bu videoda, fiziksel anahtar kullanımını dijital erişim yönetimine dönüştüren sistemin teknik altyapısını, akıllı ekosistem uyumunu ve kurulum aşamalarına yakından bakıyoruz. Ayrıca 1,5 yıldır kullandığımız bir başka Yale akıllı kilidi hakkında uzun süreli deneyimlerimizi özetliyoruz.

Donanım Yapısı ve Güç Yönetimi: L2 Lite modeli kompakt gövde mimarisine sahip ve gücünü 3 adet şarj edilebilir- AAA pilden alıyor.

Kurulum ve Silindir Uyumluluğu: Mevcut kapı donanımına müdahale etmeden gerçekleştirilen montaj süreci var ve Avrupa tipi silindir standartları ile uyumlu.

Bağlantı Protokolleri: Cihazın Bluetooth üzerinden doğrudan kontrolü, Yale ConnectX Wi-Fi Bağlantı Köprüsü ile sağlanan ağ geçidi ve yeni nesil Matter standardı üzerinden akıllı ev ekosistemlerine (Apple Home, Google Home, Alexa, Samsung Smart Things) entegrasyonu mümkün.

Operasyonel Özellikler: KeySense buton fonksiyonları, coğrafi çit (Geofencing) tabanlı otomatik kilit açma mekanizması ve Yale Home uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yetkilendirme katmanları mevcut.

Güvenlik ve Veri Kaydı: Giriş-çıkış loglarının takibi yapılabiliyor, dijital anahtar atama süreçleri ve donanımsal güvenlik standartları da ileri düzeyde kontrol edilebiliyor.

