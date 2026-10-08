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WhatsApp'ın Yıllardır Değişmeyen Video Oynatıcısına "Liquid Glass" Tasarımı Geliyor!

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WhatsApp, yıllardır aynı kalan video oynatıcısını Apple'ın Liquid Glass tasarımına uygun şekilde yeniliyor.

WhatsApp'ın Yıllardır Değişmeyen Video Oynatıcısına "Liquid Glass" Tasarımı Geliyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass, arayüzlere cam benzeri, yarı saydam bir görünüm kazandıran tasarım dili. WhatsApp da sohbet çubuğu ve mesaj menüsünde bu tasarımı kullanmaya başlamıştı.

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Şimdi sıra uzun süredir aynı görünen video oynatıcısında. WhatsApp, Liquid Glass tasarımını buraya da taşıyarak video oynatıcısının görünümünü yeniliyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'ın Yıllardır Değişmeyen Video Oynatıcısına "Liquid Glass" Tasarımı Geliyor!
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Video oynatıcısı baştan aşağı yenileniyor

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Yeni tasarımda videonun üst kısmındaki ilerleme çubuğu yarı saydam ve yuvarlatılmış bir yapıya kavuşuyor. Açık ve karanlık modda arka plana uyum sağlayan bu görünüm, alttaki kontrol çubuğuna da taşınıyor.

iPad ve Mac'e de geliyor

Liquid Glass tasarımı iPhone'la sınırlı kalmayacak. WhatsApp, yenilenen video oynatıcısını iPad ve Mac'te de kullanacak. Böylece farklı Apple cihazlarında daha tutarlı bir görünüm oluşacak.

Yeni video oynatıcısı şu anda bazı beta kullanıcılarına sunuluyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.

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