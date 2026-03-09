"Klavye Delikanlılarının" Sonu Geliyor: Yapay Zekâ, Anonim Hesapların Gerçekte Kim Olduğunu Tespit Edebiliyor!

Anthropic ile ETH Zurich'ten bilim insanları, çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdiler. Yapılan araştırmaya göre yapay zekâ modelleri, anonim hesapların gerçekte kim olduğunun tespit edilmesini sağlayabilirdi. İşte detaylar...

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden Anthropic, ETH Zurich bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları ile çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, gelişmiş yapay zekâ modellerinin anonim hesapların kimlik tespitinde etkili bir silah olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Anonim hesaplar, internet dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi. Kullanıcılar, gerçek kimliklerini gizleyerek istedikleri konuşabiliyor, hatta insanları doğru veya yanlış yönlendirebiliyorlar. İşte yapılan çalışma, gelişmiş yapay zekâ modelleri ile anonim hesapların gerçek sahiplerinin çok rahat bir şekilde tespit edilebileceğini gözler önüne serdi.

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Araştırma ekibi, söz konusu çalışma kapsamında bazı veri kümeleri üzerinde çalıştılar. Yapay zekâ modelleri, bu veri kümeleri içerisinde yer alan paylaşımları kişisel ilgi alanları, demografik ipuçları, yazı stili ve gönderilerde ortaya çıkan rastgele ayrıntılar gibi teknik olarak incelediler. Daha sonra bu paylaşımlar, gerçek kullanıcı verileri ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, yüzde 90'a varan başarıyı ortaya koydu.

Anonim hesaplar için kimlik tespiti, bugüne kadar ancak manuel yöntemlerle yapılabiliyordu. Bu da başarı oranını ciddi anlamda düşürüyordu. Hatta Anthropic ile ETH Zurich'in araştırmasında manuel yöntemler, yüzde 0 başarı oranı gösterdi. Yapılan çalışma, yapay zekânın anonim kalarak alenen suç işleyen kullanıcıların sonunu getirebilir gibi görünüyor.