Xiaomi'den Akıllı Telefonlara Özel Yapay Zekâ Ajanı: İşte Çığır Açacak Özellikleri!

Xiaomi, akıllı telefonlar için geliştirdiği yapay zekâ ajanı "Miclaw"ı duyurdu. Otonom çalışabilen teknoloji, kullanıcı komutlarını anladıktan sonra telefonda buna uygun işlemler yürütüyor. Henüz erken aşamada olan teknoloji büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den yapay zekâ sektörüne çağ atlatacak bir hamle geldi. Şirket, "Miclaw" ismini verdiği yeni bir teknoloji duyurdu. Akıllı telefonlar için geliştirilen ve otonom bir yapıya sahip olan teknoloji, yapay zekâ ajanlarının telefonlara girmesini sağlayacak.

Xiaomi'nin yeni teknolojisi henüz erken aşamada ve tam anlamıyla mükemmel değil. Ancak Xiaomi, bu teknolojinin gelecek vadettiğini söylüyor. Xiaomi 17 serisi telefonlarda test edilebilen Miclaw, telefon üzerinden yapacağınız işlemleri tamamen otonom hâle getirmeye odaklanıyor.

İşte Xiaomi'nin yeni teknolojisinin özellikleri:

Xiaomi'nin resmî açıklamasına göre Miclaw, "çıkarım-yürütme döngüsü" ismi verilen yeni bir mimari üzerine inşa edildi. Bu teknoloji, kullanıcının ne istediğini anladıktan sonra harekete geçiyor ve ilgili işlemi son noktaya kadar kendisi tamamlıyor. Bunu yaparken cihazın normal kullanımını engellemeyen teknoloji, hafıza özelliği sayesinde kullanım devam ettikçe daha pratik bir hâle bürünüyor.

Miclaw, Xiaomi'nin Mi Home uygulaması ile de entegre çalışıyor. Kullanıcının izin vermesi hâlinde yapay zekâ, Mi Home uygulaması ile eşleştirilmiş olan diğer cihazları otomatik olarak yönetebiliyor. Açık kaynak kodlu MCP sistemine sahip olan yapay zekâ, ilerleyen dönemlerde diğer yapay zekâ araçları ile eş zamanlı olarak çalışabilir gibi görünüyor.