Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Xiaomi'den Akıllı Telefonlara Özel Yapay Zekâ Ajanı: İşte Çığır Açacak Özellikleri!

Xiaomi, akıllı telefonlar için geliştirdiği yapay zekâ ajanı "Miclaw"ı duyurdu. Otonom çalışabilen teknoloji, kullanıcı komutlarını anladıktan sonra telefonda buna uygun işlemler yürütüyor. Henüz erken aşamada olan teknoloji büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Xiaomi'den Akıllı Telefonlara Özel Yapay Zekâ Ajanı: İşte Çığır Açacak Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den yapay zekâ sektörüne çağ atlatacak bir hamle geldi. Şirket, "Miclaw" ismini verdiği yeni bir teknoloji duyurdu. Akıllı telefonlar için geliştirilen ve otonom bir yapıya sahip olan teknoloji, yapay zekâ ajanlarının telefonlara girmesini sağlayacak.

Xiaomi'nin yeni teknolojisi henüz erken aşamada ve tam anlamıyla mükemmel değil. Ancak Xiaomi, bu teknolojinin gelecek vadettiğini söylüyor. Xiaomi 17 serisi telefonlarda test edilebilen Miclaw, telefon üzerinden yapacağınız işlemleri tamamen otonom hâle getirmeye odaklanıyor.

İşte Xiaomi'nin yeni teknolojisinin özellikleri:

Başlıksız-1

Xiaomi'nin resmî açıklamasına göre Miclaw, "çıkarım-yürütme döngüsü" ismi verilen yeni bir mimari üzerine inşa edildi. Bu teknoloji, kullanıcının ne istediğini anladıktan sonra harekete geçiyor ve ilgili işlemi son noktaya kadar kendisi tamamlıyor. Bunu yaparken cihazın normal kullanımını engellemeyen teknoloji, hafıza özelliği sayesinde kullanım devam ettikçe daha pratik bir hâle bürünüyor.

OpenAI, Yeni ve Daha Akıllı GPT-5.4 Modelini Duyurdu: İşte Yenilikler! OpenAI, Yeni ve Daha Akıllı GPT-5.4 Modelini Duyurdu: İşte Yenilikler!

Miclaw, Xiaomi'nin Mi Home uygulaması ile de entegre çalışıyor. Kullanıcının izin vermesi hâlinde yapay zekâ, Mi Home uygulaması ile eşleştirilmiş olan diğer cihazları otomatik olarak yönetebiliyor. Açık kaynak kodlu MCP sistemine sahip olan yapay zekâ, ilerleyen dönemlerde diğer yapay zekâ araçları ile eş zamanlı olarak çalışabilir gibi görünüyor.

Yapay Zeka Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com