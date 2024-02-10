Yapay Zekâyla Farklı Hayvanları Karıştırarak Yeni Türler Elde Ettik: İşte Ortaya Çıkan İnanılmaz Sonuçlar

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Dünya üzerinde sayısını bilmediğimiz kadar farklı tür yaşıyor. Bunlardan bazılarını birbiriyle harmanlasaydık acaba ne çeşit canlılar elde ederdik? Yapay zekâyla denedik!

Yapay zekâ araçlarının ilk çıktığı zamanları hatırlıyoruz da âdeta elimizde büyüdü bu arkadaşlar. Neler neler deneyip ortaya birbirinden ilginç tasarımlar çıkardık.

Bundan sizin de bizim de keyif aldığımız ortada. O hâlde devam edelim ve bu kez hayal gücümüzle ve yapay zekâyla hayvanlardan farklı hayvan türleri oluşturalım. Bakalım favoriniz hangileri olacak?

İki güçlü hayvanı bir araya getirerek başlayalım: Bozayı ve Sibirya kaplanı!

hayvan

Bir diğer ayıyı, kutup ayısını ise yine güçlü bir hayvan olan bizon ile birleştirince ortaya bu cüsseli hayvan çıkıyor.

yapay zeka görselleri

Kaplanı da bizonu da kullandık, bir de ikisini bir araya getirelim. Ormanın kralı aslan değil artık!

yapay zeka

Peki ya bizonu en iri maymunlardan olan orangutan ile birleştirsek? Gorili alt edeceği kesin.

yapay zeka resimleri

Ama aslanı gorille birleştirirsek ormanın kralı ünvanını kapar gibi görünüyor.

yapay zeka görsel

Üsttekine kim kafa tutabilir? Su aygırı ve gergedan karışımı bu hayvan fazla iddialı görünüyor.

dall-e görsel

Ama ondan da iddialısı bu olsa gerek: Fil ve yarasa melezi!

fil

Fil-yarasa uçabiliyor mu bilinmez ama zürafa-eşek arısı melezinin uçamadığı kesin. Yine de zehriyle tehlikeli olabilir.

yaratıcı görseller

Ama zehir konusunda ondan daha iyisi var: Tarantula ve kral kobra karışımı bu arkadaş!

zehirli hayvanlar

İşin içine eklembacaklılar, böcekler ve sürüngenler girince mitolojik yaratıkları andıran türler oluşuyor. Onlardan biri de deve ve peygamberdevesi karışımı!

deve

Sıkıysa "Boynun neden eğri?" diye sorun.

Madem bir isim oyunu yaptık, bu kez de deve ve deve kuşuyla devam edelim.

deve kuşu

Son bir isim oyunu da at ve denizatı. Hiç fena olmadı.

yaratık

Denizatı demişken denizlerin karanlıklarına dalalım: Çok uzuvlu iki canlının birleşimi olan ahtapotus tarantulatos.

mitolojik

Denizdeki en tehlikeli canlının ahtapotus tarantulatos olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karşınızda mavi balina ve büyük beyaz köpek balığı karışımı o dev!

deniz canlıları

Köpek balığını şimdi de timsah ile birleştirelim. Jaws bunun yanında hiç kalır!

su altı

Timsahı pandayla bile birleştirseniz korkunç görünür, ama biz ondan da korkunç olan anakonda ile birleştirelim.

fantastik canlılar

Madem ormandaki bataklıklara kadar geldik, o zaman ağır bir yaşam süren bu bilgeyle tanıştıralım sizi: Salyangoz + kaplumbağa.

fantastik hayvanlar

Bataklıkların olmazsa olmazı sivrisinekleri leş yiyici akbabalarla harmanlasak? Kanınızı içmekle kalmaz, leşinizi de kursağına indirir.

sivrisinek

Bataklıktan zıplayarak çıkma zamanı, hem de ne zıplama: Kurbağa ve kanguru meleziyle tanışın.

hayvan çizimleri

Kanguruyu bir de at ile deneyelim. Sağlam çifte atar gibi görünüyor!

melez hayvanlar

Sona gelmek üzereyiz. Bu korkutucu ve karanlık örneklerin ardından içeriğimizi rengârenk kapatalım: Kelebek ve kartal karışımı bu canlı âdeta Pokemon'u andırıyor.

mitolojik canlılar

Kelebeği bir diğer renkli hayvan olan tavuskuşu ile birleştirince ortaya tablovari bir tasarım çıkıyor.

yapay zekalar

Tavuskuşunu ise bir diğer görkemli kuş ile birleştirelim: Kuğu.

renkli hayvanlar

Sizin favorileriniz hangileri oldu?

Melez türlerimiz bu şekildeydi. Devamını ve benzer görselleri bu hesapta bulabilirsiniz: erkan.ai

Siz de benzer görseller üretmek isterseniz aşağıdaki içeriklerimizi inceleyebilirsiniz:
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