Yakın zamanda herkesin kullanımına açılan DALL-E'nin yanında çoğu kişinin gözden kaçırdığı fakat kullanmaya değer araçlara göz atıyoruz.

Yapay zekânın bugüne kadar sayısız alanda kapıyı bizlere araladığı su götürmez bir gerçek. Bu bağlamda sanatını icra ederken yapay zekâyı destekleyici olarak kullanan sanatçıları, uygulama arayüzü tasarımında kullanan tasarımcıları, geliştiricileri ve daha nicelerini gördük. Hatta biz de bu yapay zekâlardan birine Türkçe şarkı sözlerini anlatmış ve ortaya çıkardığı şarkı sözlerini size derlemiştik.

Yapay zekânın bu nimetleriyle oynamak şüphesiz oldukça eğlenceli. Fakat bu hizmeti sunan uygulamaların hepsinde istediğinizi bulamayabilirsiniz. Biz de bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına birbirinden farklı uygulamaları ve siteleri sizlere derledik. Lafı uzatmadan listemize geçelim.

İlk kayıtta deneme hakkı açısından oldukça cömert davranan ve büyük çoğunluğun heyecanla beklediği DALL-E:

“A realistic photo of the last tragic bicycle” (Son Feci Bisiklet) komutuyla DALL-E'de oluşturuldu

Oldukça basit olan DALL-E’nin nasıl kullanıldığını öğrenmek için bu içeriğimize göz atabilirsiniz. Kaydınızı oluşturduktan sonra 50 kredi sunan DALL-E, her ay bedava 15 krediyi hesabınıza tanımlıyor.

Fikir vermesi açısından bu içeriğimize göz atabilirsiniz. Söz konusu içerikteki görseller DALL-E ile oluşturuldu.

DALL-E’den iyi ya da kötü olduğuna dair tartışmaların sürdüğü fakat şüphesiz etkileyici sonuçlar veren Midjourney:

"I was a fire that burned without you but I went out with time, realistic" (Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla) komutuyla Midjourney'de oluşturuldu

Midjourney de detaylı isteklerinizi göz alıcı görsellere çevirebilecek nitelikte. Bu hizmeti kullanabilmek için Discord hesabınızın olması gerekiyor. Midjourney sitesine girdiğinizde Discord hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra “beta’ya katıl” seçeneğiyle birlikte Midjourney sunucusuna katılmış olacaksınız.

Bunun ardından ‘newbies’ odalarından birine girmeniz ve sohbet kutusuna “/image” yazmanız gerekiyor. Zaten “/” işareti koyar koymaz karşınıza çıkan bu seçeneği seçince yazınız bir kutucuk içine alınacak ve oraya görsele dönüşmesini istediğiniz tarifi yazabileceksiniz.

Midjourney size dört adet görseli tek karede sunacaktır. Görseliniz bittiğinde altta sayılarla birlikte V (varyasyon) ve U (upscale) seçenekleri görünecek. Buradan dörtlü arasından istediğiniz görselin çeşitlerini üretebilir veya seçtiklerinizin daha yüksek kaliteyle tekrar oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Midjourney’nin de sınırlı deneme hakkı sunduğunu belirtelim.

NOT: En alta eklediğimiz içeriğimizdeki görseller Midjourney ile üretildi.

Tamamen ücretsiz olan ve diğerlerinden çok da geri kalmayan Stable Diffusion:

"Spiderman flying above a field, relistic" (Çayır üstünde uçan Spiderman) komutuyla Stable Diffusion'da oluşturuldu

Daha çok basit işler için kullanabileceğiniz Stable Diffusion, yeri geldiğinde eşsiz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Denemek isterseniz Pro’nun yanında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz başka bir plan da var.

Duvar kağıdınızı kendiniz yapabilecekken niye internette arayasınız? Karşınızda Dream by WOMBO:

"Tsunami in Istanbul" (İstanbul'da tsunami) komutuyla Dream üzerinde oluşturuldu

Bu tür yapay zekâ sistemlerinin pek de yaygınlaşmadığı dönemde ‘duvar kâğıdı yapma uygulaması’ olarak bilinen Dream, gerçekçilikten ziyade dijital sanat tarafına kayıyor. Bu bağlamda birbirinden farklı ve eşsiz görüntüler ortaya çıkarmak mümkün. Uygulamayı hem tarayıcıdan hem de mobilde uygulama şeklinde kullanabilirsiniz.

DALL-E’nin fragmanı olarak niteleyebileceğimiz ve daha önceleri DALL-E mini olarak bilinen Craiyon:

"8-bit Mario riding BMX in Compton streets, digital art" (Compton sokaklarında BMX'e binen Mario) komutuyla Craiyon'da oluşturuldu

DALL-E kadar gelişmemiş olmasına karşın basit senaryolarda iş görecek olan Craiyon’a bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kullanabileceğiniz bu araç için üyelik gibi bir şart da yok.

Gerçekçi görsellerden ziyade dijital sanat tarafına odaklanan Starry AI:

"The King Sits Upon His Throne Of The World" (Kral, Dünya tahtında oturuyor) komutu ile Starry AI'da oluşturuldu

Paylaşım yaparak veya belli görevler yaparak kredi kazanmanıza imkân tanıyan Starry AI, çok sayıda tarzı kullanarak bir adet prompt’la eşsiz görseller üretmenize imkân tanıyor. Ayrıca yazı kullanmadan, sadece görsel ekleyerek de farklı bir varyasyon oluşturabilirsiniz.

Yapay zekâ ile görsel üretme deneyimini mobile taşıyan bir başka araç: Wonder AI

"Turkish ice cream man at the center of black hole" (Kara deliğin merkezinde Türk dondurmacı) komutuyla Wonder AI'da oluşturuldu

Yine “yazıdan görsele” hizmetini mobilde sunan bir uygulama var karşımızda. Wonder AI, günlük az sayıda görsel üretme imkânı sunuyor. Bu sebeple çok sayıda görsel üretmek için premium seviyesine geçmeniz gerekecek. Denemek için bu uygulamaya göz atabilirsiniz fakat tamamen ücretsiz olanlardan devam etmenizi öneririz.

Bedava kredi için her ay beklemek zorunda bırakmayan NightCafe:

Farkı görmek adına "spiderman flying above fields" (Çayır üstünde uçan Spiderman) komutunu bu sefer NightCafe'de kullandık

Detaylı anlatımlarla oldukça iyi görseller ortaya çıkarabilen NightCafe, hem her gün 5 kredi sağlıyor hem de yorum veya paylaşım yaparak anlık kredi kazanmanıza olanak sağlıyor. Bunun dışında ortaya çıkardığınız görselleri ‘Enhance’ seçeneğiyle daha yüksek kaliteye çıkarabilirsiniz.

Bonus: Genel kullanıma açıldığında büyük ses getirecek olan Make-A-Video by MetaAI

"A teddy bear panting a portrait" (portre çizimi yapan peluş ayı) komutuyla ortaya çıkan video

Şimdiye kadar bahsettiğimiz araçlar, verdiğiniz tarifleri sabit görsellere çeviriyordu. Peki Meta’nın bunun daha da ötesine geçip “yazıdan videoya” hizmeti sunan aracı kullanıma açıldığında neler olacak? Heyecanla beklediğimiz bu araçla birlikte yapılan bir örneği yukarıda görebilirsiniz. Aracın çalışma prensibini anlatan araştırma kağıdını burada bulabilirsiniz.

Bunlar dışında çok sayıda farklı alternatifler de bulunuyor. Siz de kendi kullandığınız ve beklediğinizden çok daha iyi sonuçlar veren araçları yorumlarda paylaşabilirsiniz.