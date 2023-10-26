Yapay Zekâ ile Gerçekçi Fotoğraflar Nasıl Yapılır?

Aslında yapay zekâ ile fotoğraf üretimi oldukça basit. Fakat gerçekçi bir görüntü elde etmek istiyorsanız, uygulamaları kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Birbirinden farklı yapay zekâ araçlarını kullanarak şimdiye kadar çok sayıda içeriği sizlere ulaştırdık. Çoğunlukla yapay zekâ ile fotoğraflar ürettiğimiz bu içeriklerde Stable Diffusion, DALL-E 2 ve Midjourney gibi uygulamaların nasıl kullanılacağını da kabaca anlattık. Şimdiyse yapay zekâ araçlarından nasıl gerçekçi bir görüntü alabileceğinizi anlatıyoruz.

Bahsedeceğimiz yöntemleri aşağı yukarı her yapay zekâ aracında kullanabilecek olsanız da biz temelde herkesin ulaşabileceği ve en kullanıcı dostu olan DALL-E 2 üzerinden gideceğiz. Bu uygulama sayesinde siz de adeta fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi duran gerçekçi görüntüler elde edebileceksiniz.

Adım #1: DALL-E sitesine gidin ve üyeliğinizi oluşturun.

Bu sayede hizmeti ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz.

Adım #2: Önünüze gelen metin kutusuna istediğiniz görseli tanımlayın.

Bu noktada tanımı İngilizce yapmanız çok önemli. Metin, yani prompt kutusunun hemen altında ise başkalarının oluşturduğu görselleri prompt’larıyla birlikte görebilirsiniz. Prompt demişken kafanız karışmasın; yapay zekâya verdiğimiz tanım, bizim prompt’umuz oluyor. Eğer kafanızdakini tanımlayacak kadar İngilizce bilginiz yoksa Google Çeviri'den (Türkçe-İngilizce) yardım alarak sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz. Şu an için alternatif olarak sadece Bing'in görsel oluşturma hizmeti Türkçe kullanım imkânı sunuyor.

Bu noktada kırmızı elbiseli bir kadın, yağmur altında bekleyen bir köpek, “Ay’dan Dünya’yı izlerken gazoz içen bir astronot” gibi prompt’lar üretebilirsiniz. Hatta biz astronot prompt'undan devam edelim. Fakat işimiz daha bitmedi.

Adım #3: Tanıma virgül ekleyip sonuna gerekli ibareleri ekleyin.

Görselin gerçekçiliğini sağlayacak “realistic, detailed photography, cinematic lighting” gibi ibareleri ekleyin. Bunları sona ekleyeceksiniz diye bir kural yok. En başta da yer alabilirler fakat eklemek şart. Zira bu gibi prompt’lar görselin stilini belirliyor. Bizim amacımız gerçekçi fotoğraflar üretmek olduğundan bunları kullandık. Eğer yağlı boya tarzında üretmek isteseydik “oil painting” üzerinden ilerleyecektik.

Adım #4: “Generate” butonuna tıklayın ve sonuçları bekleyin.

Kısa bir süre içinde görseller karşınıza çıkacaktır. Görseller yapay zekâ nedeniyle zaman zaman tutarsız görünebilse de promp’a eklediğimiz ibareler sayesinde gerçekçi grafiklere sahip olduklarını görebilirsiniz.

Adım #5: Görselleri indirmek için sağ üstteki butona tıklayın

Böylece direkt olarak cihazınıza kaydedebilirsiniz. İstediğiniz görsele ulaşıncaya kadar yaptığınız denemelerin de sitede kaydedildiğini hatırlatalım.

Daha fazlasını da yapabilirsiniz.

DALL-E görselinin Photoshop'ta yapay zekâ ile genişletilmiş hâli

DALL-E bünyesindeki Outpainting ve Adobe Photoshop bünyesindeki üretken genişletme ve doldurma özellikleri sayesinde buradan aldığınız görseli çok daha detaylı bir hâle getirebilirsiniz.

Daha gerçekçi çıktılar almanızı sağlayacak prompt yazma taktikleri:

Metniniz ne kadar uzun ve detaylıysa çıktı da o kadar iyi olacaktır

çıktı da o kadar iyi olacaktır Detaylı prompt ile karışık prompt'u birbirine karıştırmayın

birbirine karıştırmayın İstediğiniz görselin gerçekçi olması gerektiğini mutlaka belirtin

gerektiğini mutlaka belirtin Hoşunuza giden görseli çeşitlendirerek daha iyisini arayın

daha iyisini arayın Konum ve çevreye yönelik detayları da prompt'unuzda geçirin.

ve çevreye yönelik detayları da prompt'unuzda geçirin. Prompt'unuzda farklı ışıklandırma, fotoğraf açıları ve balık gözü gibi lens efektleri ekleyerek görselinizi zenginleştirin.

Bunu yapabileceğiniz farklı alternatif uygulamalar:

İçeriklerimizde, sundukları özgürlük sebebiyle çoğunlukla Stable Diffusion ve Midjourney araçlarını kullanıyoruz. Bu iki aracın birbirine göre üstünlükleri ve zayıflıkları bulunuyor. Fakat bahsettiğimiz yoldan ilerlediğiniz sürece her yapay zekâ aracında gerçekçi görseller elde edebilmeniz mümkün.

Eğer diğer araçlar konusunda kafanızda soru işareti olursa aklınızdaki soruları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Dönüş yapıyor olacağız.