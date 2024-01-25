Günümüzde yapay zekâ ile fotoğraf oluşturma, yapay zekâ görsel oluşturma, yapay zekâ fotoğraf düzenleme gibi teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu durum, o kadar yaygınlaştı ki insanlar artık Google'dan görsel aramak yerine ChatGPT veya Copilot'a danışabiliyor. Peki başka hangi görsel oluşturma araçları var?

Yapay zekâ ile fotoğraf oluşturma; metin, ses, çizim veya başka bir fotoğraftan yola çıkarak yeni bir fotoğraf üretme işlemi olarak da bilinir. Bu işlem, yapay zekâ algoritmaları tarafından gerçekleştirilir. Bu algoritmalar verilen girdiyi analiz eder, anlam çıkarır ve uygun bir çıktı oluşturur. Bu çıktı; gerçekçi, yaratıcı veya fantastik olabilir. Peki hangi sitelerde yapay zekâ görsel oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz?

Birçok yapay zekâ fotoğraf oluşturma sitesi ücretli olsa da aralarında size ücretsiz olarak hizmet verenler de var. İhtiyacınıza göre; sanat, eğlence, eğitim, sağlık vb. alanlarda görsel oluşturan siteler, teknolojinin gelişmesiyle beraber artık daha iyi kalitede görseller sunabiliyor. Haydi gelin hangi siteler olduğuna göz atalım.

Ücretli olabilir ancak en etkili yapay zekâ ile görsel oluşturma sitelerinden biri: DALL-E

İlk durağımız, ChatGPT aracını da oluşturan OpenAI şirketi. Devrim niteliğinde bir yapay zeka aracı olan DALL-E, metinsel açıklamalarınızı çarpıcı görüntüler üretmek için derin öğrenme algoritmalarını kullanıyor.

DALL-E'nin devamı olan DALL-E 2 ve DALL-E 3 daha iyi görüntü oluşturma olanağına sahip. Ancak bu aracın ücretli olduğunu hatırlatalım, aylık veya yıllık abone olarak daha karmaşık ve detaylı görsellerinizi bu yapay zekâ ile kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

DALL-E nasıl kullanılır?

DALL-E'yi kullanmak için ilk adım, siteye üye olmak. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra aylık 20 dolar karşılığında aracı kullanabiliyorsunuz. "Peki ya çalışma mantığı nasıl?" diyorsanız hemen açıklayalım:

Aslında çalışma sistemi çok basit, tıpkı bir çocuk gibi düşünmeniz gerek. Örneğin, "fırtınanın ortasında bir gemi ve arkasında döviz simgeleri" olan bir görseli resmetmek istiyorsunuz. Yazmanız gereken şey: Altın bir gemi çiz, fırtınanın ortasında batsın ancak geminin yarısı gözüksün. Arkasında da döviz ve finansal sıkıntı simgeleri olsun.

Ne kadar fazla detay istiyorsanız o kadar detaylı ve basit yazmanız gerek. Komplike cümleler kullanmaktan kaçının çünkü unutmayın ki karşınızdaki insan değil, yapay zekâ.

Ücreti tuzlu geldi diyorsanız, Microsoft Bing (Copilot) aracına mutlaka bir şans vermeniz gerek.

Bing Görüntü Oluşturucusu, Microsoft’un geliştirdiği yapay zekâ destekli görsel üretim aracı. Bu platform, kullanıcıların metin tabanlı komutlar vererek kendilerine özgü görseller oluşturmasına imkân tanıyor. Ayrıca kullanımı hem kolay hem de görsel kalitesi yüksek bir araç.

Platformun; yaratıcı projeler, sunumlar ve eğitim materyalleri gibi alanlarda çok işe yarayabileceği kesin. Türkçe olarak ne yazarsanız yazın, istediğiniz görüntüyü saniyeler içerisinde elde edebilirsiniz.

Microsoft Bing nasıl kullanılır?

Bing ile görsel oluşturmak için yapmanız gereken ilk şey, Microsoft hesabınızla Bing’in resmî sitesine girmek. Site üzerindeki arayüzde, istediğiniz görseli anlatan net ve ayrıntılı bir metin girmeniz yeterli.

Mesela “basketbol oynayan bir robot” gibi. Bu metni yazdıktan sonra Bing, size verdiğiniz yönlere göre yaratıcı ve özgün bir görsel hazırlıyor. Yukarıdaki görselde de açıkça istediğimizi verdiğini görebiliyoruz.

Genelde size 4 farklı seçenek sunuyor ve bunlardan birini seçmenize izin veriyor. Görseller 1024x1024 boyutlarında oluyor.

Pek bilinmese de mutlaka şans vermeniz gerek: Hotpot.ai

Hotpot.ai, yapay zekâ destekli görsel üretim ve düzenleme aracı. Yapay zekâ fotoğraf düzenleme, renk ayarlama, görsel tasarım ve özelleştirilmiş görsel oluşturma gibi birçok seçenek sunuyor.

Çok sayıda kullanıcı; web tasarım, sosyal medya görselleri, pazarlama materyalleri ve kişisel projeler gibi çeşitli alanlarda kaliteli görsel içerikler oluşturmak için Hotpot.ai’yi kullanıyor.

Hotpot.ai nasıl kullanılır?

Hotpot.ai ile yapay zekâ görsel oluşturma ve tasarım yapmak çok kolay. Ücretsiz hesap açtıktan sonra size uygun olan aracı seçip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Örneğin bir fotoğrafı güzelleştirmek istiyorsanız, ‘Fotoğraf Düzenleme’ aracına fotoğrafınızı yüklemeniz yeterli. Sonra yapay zekâ algoritmaları fotoğrafınızı iyice inceler ve otomatik olarak güzelleştirir.

İşlem bittiğinde düzenlenmiş görseli görüntüleyebilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Hotpot.ai ile kısa zamanda işlerinizi bitirirken kaliteli sonuçlar da alabilirsiniz.

Kolay kullanımlı bir arayüz ve özelleştirilebilir seçenekler: Playground AI

Playground AI, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için size ileri seviyede bir platform sunuyor. Playground AI, metin tabanlı komutlar vererek görsel içerikler yaratmanıza imkân veriyor.

Grafik tasarımcılar, sanatçılar ve yaratıcı profesyoneller için mükemmel bir seçenek olan Playground AI, kolay kullanımlı bir arayüz ve özelleştirilebilir seçenekler sağlıyor. Dijital sanat eserleri, reklam görselleri ve eğlenceli projeler gibi alanlarda Playground AI ile görsel içerikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve araştırma görsellerinizde de bu yapay zekâ platformundan faydalanabilirsiniz.

Playground AI nasıl kullanılır?

Bu programı kullanmak için kayıt olmanız gerekiyor. Ama kayıt olmadan önce deneme sürümü hakkınız da var. İsterseniz önce buradan programı test edebilir, isterseniz de hemen kayıt olabilirsiniz.

Metin tabanlı bir komut verdiğinizde görseliniz oluşmaya başlar. Ancak Türkçe anlaşılmadığı için İngilizce komut vermeniz lazım. Playground AI, görsel sanatlar için yeni bir nefes ve sınırsız imkânlar getirecek gibi görünüyor.

Oldukça basit bir tasarıma ve kullanıma sahip: Deep Dream Generator

DeepAI Image Generator ile yazılı tanımlarınıza tam olarak uyan görseller oluşturabilirsiniz. Yapay zekâ destekli bu araç, ayrıntılı metin açıklamalarından görüntüler üreterek tasarım, hikâye anlatımı ve diğer uygulamalar için gayet ideal bir deneyim sunuyor. İçerik üreticilerinin görsel oluşturmak için tek seferlik bir enerji paketi satın almaları veya aylık planlarına abone olmaları gerekiyor.

Deep Dream Generator nasıl kullanılır?

Diğer yapay zekâların aksine bu aracı, üye olmadan da kullanabilirsiniz. Ancak belirli bir sınırınızın olduğunu hatırlatmakta fayda var. Daha sonra yukarıda bahsettiğimiz gibi enerji paketi satın almanız isteniyor ancak tek seferlik işlerinizi çözmek için etkili bir yapay zekâ görsel oluşturma aracı.

Ancak sitede Türkçe dil desteği bulunmuyor, yani oluşturmak istediğiniz görseli İngilizce komut ile yazmanız gerek. Sitenin sağ üst kısmında bulunan 'Generate' yazısına tıkladıktan sonra istediğiniz görseli basit tanımlarla oluşturabilirsiniz.

Daha kapsamlı bir yapay zekâ aracı arıyorsanız işinize çok yarayacak: Runway ML

Aylık 12, yıllık 144 dolar olan bu yapay zekâ aracı, hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanıza olanak tanıyor. İster yapay zekâ ile fotoğraf oluşturma ister yapay zekâ fotoğraf düzenleme isteğiniz olsun, bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Metinden görüntüye, görüntüden görüntüye, metin bazlı görüntüye ve video klibini filme dönüştürmeye kadar pek çok seçeneği var. Yani anlayacağınız, yok yok.

Runway ML nasıl kullanılır?

Her yapay zekâ aracında olduğu gibi Runway de üyelik sistemi üzerinden çalışıyor. Aylık plan satın almasanız bile sınırlı içerik üretimine izin veren site, size 3 hak sunuyor. Türkçe dil desteğine maalesef ki sahip değil ancak kullanımı epey basit. Yapay zekâ ile video oluşturma için panelin sol tarafında bulunan 'Videos' seçeneğinden istediğinize tıklamanız yeterli.

Yapay zekâ fotoğraf düzenleme ise 'Start with Image' seçeneğine tıkladığınızda karşınıza çıkıyor. Görseli yükledikten sonra altta bulunan 'Motion Brush' seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, sizi ekonomik açıdan biraz sarsabilir ancak daha profesyonel bir araç arıyorsanız göz atmanızda fayda var.

Son zamanlarda DALL-E'yi gölgede bıraktıran: Midjourney

Bu son teknoloji platform, kullanıcılara yaratıcı keşif ve hikâye anlatımı alanında benzersiz ve sürükleyici bir deneyim sunmak için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve teknolojilerinden yararlanıyor. İster yaratıcı görseller ya da sanal gerçeklikle ilgili olun, Midjourney hayal gücünüzün tüm potansiyelini ortaya çıkaracak araçlar ve kaynaklar sunuyor.

Midjourney'i diğer yapay zekâ görsel oluşturma araçlarından ayıran şey, istediğiniz komutu 4 farklı şekilde sunması. Kullanıcılar, oluşturulan görselden memnun olduklarında; görüntüyü büyütme, indirme veya daha fazla kullanım için kendilerine rahatça gönderme seçeneğine sahip.

Midjourney nasıl kullanılır?

İlk başta halka açık Discord kanalına katılmanız gerek. 'Newbies' odasına giriş yaptıktan sonra '/imagine' promptunu kullanmanız lazım, Enter tuşuna bastıktan sonra önünüze 'prompt' yazan bir seçenek çıkacak. Çıkan bu seçeneğe İngilizce bir şekilde istediğiniz görseli metin olarak yazabilirsiniz.

Görsel oluştuktan sonra karşınıza 4 farklı seçenek çıkacak. Çıkan seçeneklerin altında 'U1, U2, V1, V2' butonları göreceksiniz. Örneğin U1 butonuna tıkladığınızda oluşan ilk görseli büyütecektir. V1 seçeneğine tıkladığınızda ise ilk oluşan görselin farklı bir varyasyonunu yapacaktır.

Ayrıca görsel boyutlandırmasını yapabilmeniz için metin komutunun sonuna '--aspect 16:9' yazmanız gerek. Tabii 16:9 boyutu sadece bir örnek, istediğiniz boyutu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi sahibi olmak için 'Welcome' kanalına da katılabilirsiniz.

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