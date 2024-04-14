Bir şirket, anılarımızı üretken yapay zekâ kullanarak fotoğraflara dönüştürebilen bir proje geliştiriyor.

Yapay zekâ teknolojileri insanlara yardımcı olmak için birbirinden farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Domestic Data Streamers ismi verilen bir şirket de bunlardan biri. Şirket, yapay zekânın yardımıyla tam hatırlayamadığımız anıları bizlerle buluşturuyor.

Projenin ismi “Syntetich Memories”. Amacı ise DALL-E gibi görsel üretme araçlarından faydalanarak anılarını fotoğraflayamayan ve zamanla unutan insanlara yardımcı olmak.

Yapay zekâ, anıların fotoğraflarını oluşturuyor

Projenin arkasındaki ekip, bir kişinin beyninden gelen verileri kullanıyor. Bu verileri üretken yapay zekâ ile fotoğraflara dönüştürüyorlar. Yani geçmişte yaşanan bir olayın gerçekleştiği anı bizlerle buluşturuyorlar. Ekipten bir kişi anıların sahibi kişiyle röportaj yapıyor, bir diğeri ise gerekli komutları giriyor. Tüm detaylar alındıktan sonra da bu fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, projede DALL-E 2’yi kullanıyor. DALL-E 2’nin eski bir versiyon olduğunu biliyoruz. Bu araç, DALL-E 3’e kıyasla daha kusurlu görseller oluşturuyor. Ancak şirket, anılarımızın ince ayrıntılarını her zaman hatırlayamadığımızı, bu yüzden de belirsiz ve puslu sonuçlar çıkaran eski modelleri kullanmanın daha uygun olduğuna inandıklarını söylüyorlar. Yani görüntülerin tıpkı anılarımızdaki gibi olması isteniyor.

Örnek de verelim. Domestic Data Streamers, yakın zamanda Barselonalı 84 yaşındaki Maria’nın babasıyla ilgili bir anısını oluşturmayı başarmış. Maria’nın bu anısı yaşadığı yerin karşısındaki hapishanede bulunan babasını balkonlarından görmeye çalıştığı bir an. Ekibin kullandığı modeller, onun hatırladığı şeyleri alıp anın fotoğrafını oluşturmayı başarabilmişler. Maria da gerçekçi olduğunu gösteren bir tepki vererek başarılı sonuçlar çıktığını göstermiş. İçeriğimizdeki iki görsel de Maria'nın anılarına ait.

Syntetich Memories projesi, üretken yapay zekânın yararlı kullanımına çok güzel bir örnek. Gelecekte daha fazla böyle şey görebileceğimiz tahmin edebiliriz. İstenilen seviyelere ulaşılırsa artık anılarımızı unutmamız mümkün olmayacak gibi görünüyor.