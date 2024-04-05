Londra'da yapay zekânın karanlık yüzünün çocuklara kadar indiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Bir okulda öğrencilerin yapay zekâyla oluşturulmuş deepfake çıplak fotoğrafları paylaşılmaya başladı.

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olsa da çok büyük problemleri de beraberinde getiriyor. Üretken yapay zekâ ile oluşturulan deepfake görseller bunun en iyi örneği. Son zamanlarda ünlülerden sıradan kişilere kadar birçok insanın sahte görsellerinin internet ortamlarında paylaşıldığını görüyoruz.

Londra’dan gelen haberler ise bu problemin okullara kadar indiğini ortaya koyuyor. St. Thomas Aquinas isimli bir Katolik okulunda öğrenciler, arkadaşlarının yapay zekâ ile oluşturulan çıplak fotoğraflarını paylaşmaya başlamış.

Fotoğraflar, sosyal medyadan alınıp yapay zekâyla değiştirilmiş

CBC’nin aktardığına göre öğrenciler, grup sohbetlerinde diğer öğrencilerin deepfake görsellerini paylaşıyor. Fotoğrafların sosyal medya üzerinden alınıp yapay zekâ ile değiştirildiği ve “çıplak” görünmek üzere düzenlendiği gelen bilgiler arasında. Polis, şu sıralarda olayı araştırıyor.

Hâliyle bu durum hem yetkililer hem de aileler için çok endişe verici bir konu. Yetkililer, bunun gençler için çok zorlayıcı bir durum olduğunu ve uzun süreli etkileri olabileceğini ifade etti. Hedef alınan 16 yaşındaki bir kız öğrenci ise “aşağılanmış” hissettiğini ve utanç verici olduğunu aktardı. Bir başkası ise bu tarz olayların bir öğrencinin “hayatını mahvedebileceğini” ifade etti.

Sondaki cümle çok önemli. Bilindiği üzere okullardaki zorbalık gibi konular, çocukları ciddi şekilde olumsuz etkileyerek onların geleceğini etkiliyor. Yapay zekâyla oluşturulan bu sahte görseller de durumu çok daha kötü bir seviyeye taşıyabiliyor. Empati yapıldığında hedef alınan kişilerin hayatının çok kötü etkileneceğini tahmin etmek zor değil. Hele o kadar küçük yaştaysanız.

Yapay zekâ konusundaki eğitimlerin artırılması ve çocukların bilgilendirilmesi gerekiyor

Okuldaki öğrenciler, bu yaşananların ardından yapay zekâ hakkında daha fazla ders verilmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve sonuçları hakkında fikir edinmesi yararlı olabilir. Aynı zamanda okula ek olarak ebeveynlere de büyük rol düşüyor ve çocukları sosyal medyadaki eylemlerinin diğer insanlar üzerinde oluşturabileceği etkiler hakkında eğitmesi gerekiyor.

Londra’da yaşanan bu olay, tek bir örnek olsa da daha fazla benzer haberle karşılaşabileceğimizin göstergesi. Bu nedenle yapay zekâ şirketlerinden ülke yetkililerine, ailelerden öğretmenlere kadar herkesin yapay zekânın kullanımı konusunda önlemler alması şart. Yoksa daha fazla böyle örnek görebiliriz.

Bir görselin deepfake olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?