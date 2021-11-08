Yarı Çıplak Baklavacının Tepki Çeken Görüntüleri

Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşmaya başlayan ve bir baklava imalathanesini gösteren videoda bir kişi, üstü çıplak bir şekilde baklava hazırlıyordu. Diğer çalışanların da maskesiz, eldivensiz ve bonesiz şekilde görüldüğü video, sosyal medyada fazlaca tepki topladı.

Daha önce sosyal medyaya gıda sektöründe skandal yaratan pek çok görüntü yansımıştı. Süt banyosu, fındıkta yüzme ve dönerle dans gibi güncel örneklerini gördüğümüz bu görüntüler arasına geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi. Adıyaman’da çekilen ve sosyal medyada fazlasıyla tepki toplayan görüntüler, bir baklavacının yarı çıplak bir şekilde baklava ürettiğini gösteriyordu.

Fakat görüntülerde tek tepki çeken şey tişörtsüz ve eldivensiz bir şekilde baklava hazırlayan kişi değildi. Baklavacının yanındaki diğer çalışanlar da bone, eldiven ve maske takmıyorlardı. Bununla birlikte tişörtsüz kişi, yufkaları tepsiye sermeden önce de elini ağzına götürerek parmaklarını ıslatıyor ve yufkaları böyle seriyordu.

İmalathaneden gelen o görüntü:

Firmadan açıklama yapıldı:

Hijyen kurallarının tamamen ortadan kaldırıldığı çalışma ortamındaki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu. Gelen görüntülerde adı geçen firma da görüntüler hakkında açıklama yaptı. Firma, paylaştığı açıklamada dolaşımda olan videonun yaklaşık 3-4 yıl önce çekildiğini ve yapılan haberlerin işletmelerinin çalışma koşullarıyla hiçbir alakası olmadığını belirtti. Bununla birlikte bu konuda Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.