“Yaşam Nasıl Başladı?” Sorusunun Cevabı Bulunmuş Olabilir

Bilim insanları, saf suyun içerisinde peptid oluşumunu sağlayacak bir yapı keşfetti. Bu yapı Dünya'da yaşamın nasıl başladığını açıklayabileceği gibi ilaç üretimini de kolaylaştırabilecek potansiyele sahip.

Purdue Üniversitesi’nden kimyagerler, suyun içerisinde peptid oluşumu sağlayan kimyasal reaksiyon mekanizmasını ortaya çıkardı. Bu yapılar, uzun zamandır bilim insanlarının çözmeye çalıştığı bir soruydu.

Araştırmacılardan Purdue Üniversitesi Bilim Koleji’nden Profesör Graham Cooke, “Bu temel olarak hayatın kökenindeki kimya” derken, “Bu, ilkel moleküllerin, basit amino asitlerin, gelişigüzel şekilde, hayatın temel blokları olan peptidlerin saf suda oluşumlarının ilk kanıtı. Bu dramatik bir keşif.” ifadelerini kullandı.

Yeni ilaçların keşfini kolaylaştıracak

Bilimsel görüşe göre suda gerçekleşen bu kimyasal reaksiyonlar, proteinleri ortaya çıkarıyor. Proteinler de daha sonra dünyadaki yaşamın ortaya çıkmasını sağladı. Bilim insanları şimdi bu keşifler sayesinde ilaç geliştirme süreçlerinin kolaylaşacağını düşünüyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlanan çalışma, uzun zamandır tartışılan bir gizemi de ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Genel olarak Dünya’daki yaşamın ortaya çıkışına dair tartışmalarda baskın görüşlerden biri olan hayatın denizlerde başladığı teorisi bu çalışma ile desteklenmiş gibi gözüküyor.

Bilim insanlarının 10 yıllardır geliştirdiği bu teoride, Dünya’daki yaşam okyansuların dibindeki volkanik bacaların etrafında başlamıştı. Ancak yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan mekanizmanın gizemi ortaya çıkarılamamıştı. Amino asitlerin ise asteroitlerle Dünya’ya geldiği düşünülüyordu.

Cooks’a göre patlamaların sonunda denizlerde kalan suda değil, atmosferle temas edip dağılan sularda reaksiyonlar gerçekleşti. Bu su birikintilerinde kimyasal reaksiyonların çok daha hızlı gerçekleştiğini ortaya çıkaran bilim insanı, bu süreçte reaksiyonların gerçekleşmesi için bir katalizöre gerek kalmadığını da belirtti.

Şimdi bu sürecin ortaya çıkarılması ile birlikte bilim insanlarının kimyasal sentezi daha iyi anlaması mümkün olacak. Böylelikle de yeni ilaçların keşfedilmesi ve üretilmesi çok daha kolay olacak. Üretim için gerekli olan reaksiyonlar çok daha hızlı gerçekleştirilebilecek.