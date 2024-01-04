Yatırım yapmak hepimiz için önemli ancak bilinçsiz yatırım, sonrasında büyük pişmanlıklara yol açabilir. Katılım Emeklilik, sunduğu profesyonel hizmetlerle tercih edilebilecek şirketlerin başında geliyor.

Türkiye’de yıllardır içli dışlı olduğumuz yüksek enflasyon, hepimizi yatırımcı olmaya zorladı. Zira vatandaşlar, ellerindeki avuçlarındaki paranın daha fazla değer kaybetmemesi için arayış içerisindeler. Kimileri yastık altına para saklarken, kimileriyse getiri sağlayabilecek yatırım araçlarını tercih ediyorlar.

Tabii bu süreç o kadar da kolay değil. Bugün yatırım yapabileceğiniz pek çok yatırım aracı var. Elbette bunların hepsinde bazı riskler söz konusu. En risksiz olan yatırımsa hiç şüphesiz bireysel emeklilik sistemleri. İşte bu noktada profesyonel hizmetler sunan Katılım Emeklilik, Türkiye’de yatırım trendlerinin nasıl değiştiğini ve vatandaşların neler yapabileceğini araştırdı. Gelin detaylara geçelim.

Özellikle çalışma hayatı devam ederken huzurlu bir emeklilik hayali kurarak birikimlerine yön vermek isteyen yatırımcılar, en iyi ve en yüksek getiriyi temin ederek yaşam kalitesini artırmak derdindeler. Bu alanda onlara profesyonel destek sunan kurumlara yönelim de söz konusu.

İşte 2013 yılında hizmet vermeye başlayan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla bireysel emeklilik, 300 binden fazla da sigorta poliçesi oluşturan Katılım Emeklilik, tercih edebileceğiniz kurumların başında geliyor. Peki Katılım Emeklilik’in öne çıkan özellikleri neler?

Fon değerlendirmeye “Katılımcı” yaklaşım

Katılım Emeklilik’in Fon Asistanı hizmeti de alternatif yatırım açısında yatırımcılara yeni bir alan açıyor. Fon Asistanı, birikimleri en iyi şekilde değerlendirmeyi amaç edinirken Hangi BES fonlarının seçileceği, nasıl bir dağılım yapılacağı konularında kişilere özel finansal rehberlik sunuyor.

Dijital danışmanlık hizmeti

Katılım Emeklilik’in mobil uygulamasında yer alan ve sadece müşterilerin yararlanabildiği bir hizmet olan Fon Asistanı, güncel piyasa koşullarını takip ederek, yaş ve risk tercihlerinize uygun olarak emeklilik fonlarınız hakkında yatırım önerisi veriyor.

Fon Asistanı Profilleri arasında Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek Risk ve Yüksek Risk profili bulunuyor. Katılım Cep’e giriş yaptıktan sonra, Fon Asistanı adımını takip ederek Risk Getiri Profili (RGP) testini tamamlayıp risk profilinizi belirleniyor. Fon Asistanının asıl gayesi ise yatırımcının, emeklilik tercihinin ileriye dönük kazanç ve birikime dönüşmesine profesyonel bağlamda katkı sunmak.