Yeni Evlenenen Bazı Çiftler Neden Hızla Kilo Almaya Başlar?

İnsanlar bir ilişkiye başladıklarında veya evlendiklerinde kilo alma eğilimi gösterebiliyor. Kilo almak, sanki ilişkinin yan etkisi gibi bir anda ortaya çıkabiliyor.

Diyetisyenler, insanların düzenli bir ilişki yürütmeye başladıklarında daha önceden sahip oldukları sağlık alışkanlıklarından vazgeçtiğini ifade etmekte. Yani bu durumda göreceğiniz üzere kilo aldıran ilişki değil, ilişkiyle birlikte gelen yeni tüketim alışkanlıkları.

Beslenme ve Diyetetik üzerine yapılan araştırmalar, çiftlerin bir ilişki içindeyken dışarıdaki diğer insanlara iyi görünmek zorunda hissetmediğini ortaya koymakta. Bu durumda romantik ilişki yaşayan kişiler, dışarıda veya evde birlikte geçirdikleri vakit içerisinde yemek yemekten keyif almaya odaklanabiliyor.

Bir kez ipin ucu kaçınca yakalamak zor olabilir.

İnsanlar, sevgili bulmadan veya evlenmeden önce kendilerine has bir beslenme ve spor düzenine sahip olabilir. Misal bir kişi daha önceden hiç dışarıda yemeyip evde yiyor, iş yerine yemeğini evden götürüyor olabilir.

İlişki başlayınca rutin bozuluyor ve partnerle birlikte dışarıda geçirilen vakit artıyor. Bunun üzerine dışarıda yağlı, şekerli ve kalorili yiyecekler tercih eden çiftler, dışarıda yemeyi alışkanlık haline getirebiliyor.

Birlikte olduğunuz kişinin beslenme alışkanlıklarından etkilenebiliyorsunuz.

Romantik bir ilişkiye başlayınca şişmanlamanın tek nedeni birlikte edinilen yeni alışkanlıklar olmayabiliyor. Örneğin partneriniz pizza seviyorsa siz de onunla vakit geçirdiğiniz için onun bu beslenme tercihinden etkilenebiliyorsunuz.

Birlikte olmanın tadını çıkarırken uykusuz kalmanın veya alkol almanın da şişmanlatıcı etkisi var.

Partnerinizle romantik akşamlar geçirmek istemeniz oldukça normal bir durum. Fakat birlikte sürekli alkol almak için dışarı çıkıyor ve eve geç dönüyorsanız vücudunuzda birtakım değişimler olması muhtemel.

Yapılan bir araştırmada sarhoş olduktan sonra insanların yağ oranı yüksek yiyecekleri daha çok tüketmek istedikleri görülmekte. Ayrıca partnerle birlikte geçirilen vakitlerin sıklaşması daha az uyumaya neden olabiliyor. Bilinen üzere az uyumanın, alkolün ve yağlı yiyeceklerin kilo aldırıcı etkisi mevcut.

İlişkiden alınan verim arttıkça kilolar da artıyor!

Sadece heteroseksüel çiftleri inceleyen bir araştırmada, çiftlerin birlikte yaşamasının obezite riskini artırdığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili yapılan diğer araştırmalarda, yeni evli çiftler arasından evliliğinden memnun olanların daha fazla kilo almaya meyilli olduğu söylenmekte.

Kısaca birlikte olmaktan mutlu olan çiftler, hayatlarına başka bir partner çekme ihtiyacı duymadığı için kilo alsalar bile aldıkları kilolar kendilerini rahatsız etmiyor. En nihayetinde de partnerinizle birlikte kilo almaya başladıysanız muhtemelen ikiniz de birbirinizden başka birisiyle birlikte olma ihtimalini düşünmüyor olabilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2