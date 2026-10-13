Fransa'da Süpermarketlere Siber Saldırı: Hackerlar Ülke Genelindeki Buzdolaplarını Hackledi!

Fransa'daki süpermarketlerin soğutma sistemlerini hackleyen kişiler, dolapları ısıtarak milyonlarca euroluk gıdanın bozulmasına yol açtı.

Fransa genelindeki yüzlerce süpermarkette bulunan soğutma sistemleri kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu.

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Soğutucu ve dondurucuların sıcaklık kontrol yazılımını ele geçiren korsanlar, üniteleri soğutmak yerine ısıtmaya zorlayarak milyonlarca euro değerindeki taze ve donmuş gıdanın bozulmasına yol açtı. Yetkililer ve sektör temsilcileri olayı "benzeri görülmemiş bir tehdit" olarak nitelendirirken, Paris Savcılığı geniş çaplı bir siber suç soruşturması başlattı.

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Sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarıldı

Saldırganlar, Danimarkalı mühendislik şirketi Danfoss tarafından sağlanan ve marketlerin soğutma sistemlerini uzaktan yönetmesine olanak tanıyan yazılıma sızdı. Normal şartlarda gece saatlerinde kısa süreli ve hafif bir buz çözme döngüsüne giren cihazlar, korsanların müdahalesiyle gece boyunca yüksek sıcaklıklara ayarlandı.

Etkilenen zincirlerden Intermarché, bazı dolapların gece boyunca altı saat boyunca 50°C'ye ulaştığını ve sağlık riski oluşturmaması adına tüm ürünlerin imha edildiğini açıkladı. Pazartesi sabahı işe gelen mağaza yöneticileri donduruculardan gelen sıcak hava dalgasıyla karşılaşırken, bazı noktalarda aşırı ısınma nedeniyle küçük çaplı yangınlar dahi meydana geldi. Bir dondurma reyonunda sıcaklığın 26,5°C olarak kaydedildiği anlar Fransız medyasına yansıdı.

Yüzlerce mağaza etkilendi

Fransa genelindeki yaklaşık 15 bin mağazadan 400 civarının saldırıdan etkilendiği tahmin ediliyor. Zincirlerin açıkladığı verilere göre tablo şöyle:

Intermarché ve Netto : 180 mağaza doğrudan etkilendi. Benzer bir durumun yaşanmaması için 100 mağazanın internet bağlantısı acil olarak kesildi.

: 180 mağaza doğrudan etkilendi. Benzer bir durumun yaşanmaması için 100 mağazanın internet bağlantısı acil olarak kesildi. Coopérative U : 100'den fazla mağazası hedef alındı.

: 100'den fazla mağazası hedef alındı. Carrefour : Ülke genelindeki 6.000 mağazasından 80'inde soğutuculara sızıldı.

: Ülke genelindeki 6.000 mağazasından 80'inde soğutuculara sızıldı. Monoprix : 400'ü aşkın şubesinin %5'i saldırıya maruz kaldı ve riskli ürünler hızla raflardan çekildi.

: 400'ü aşkın şubesinin %5'i saldırıya maruz kaldı ve riskli ürünler hızla raflardan çekildi. E**.Leclerc**: Sistemlerinde aksaklık yaşayan diğer büyük perakendeciler arasında yer aldı.

Sadece Alsas bölgesindeki iki süpermarketin uğradığı zararın 270 bin euro olduğu bildirilirken, ülke genelindeki toplam mali kaybın milyonlarca euroyu bulması bekleniyor.

Sistemi üreten Danfoss firması, saldırıya uğrayan ünitelerin güvenlik güncellemesi alamayan eski modeller olduğunu belirtti. Şirket, iş ortaklarına uzun süredir güncel ve desteklenen sistemleri kullanmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını hatırlatarak müşterilerine teknik destek sağlamaya devam ettiklerini duyurdu.