Akaryakıt istasyonlarında artık yeni nesil akaryakıt olarak adlandırılan birbirinden farklı isimler görüyoruz. Shell için bu V-Power olurken Total, Excellium kullanıyor. Peki bu akaryakıt türleri arasında ne fark var? Klasik yakıtlardan farkı ne?

Konumuz aslında bir yandan da bu yakıtların gerçekte işe yarayıp yaramadığı. Sadece pazarlama stratejisi de olabilir mi?

Her benzinliğe gittiğinizde aklınızda olması gerekenleri açıklıyoruz.

Yeni nesil akaryakıt nedir?

Yeni nesil akaryakıtlar, içerisine çeşitli katkı maddeleri eklenmiş, araç performansını ve motor sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen yakıt türleri olarak karşımıza çıkıyor.

Geleneksel yakıtlardan farkı ise özel formülasyonlar sayesinde farklı etkiler sunulması. Sağladıkları faydalar ise birden fazla. Gelin şimdi biraz onlara bakalım.

Motor temizliği

Yeni nesil yakıtların en büyük vaatlerinden biri motoru temizlemesi. Zamanla motorun içinde biriken tortular, aracınızın performansını düşürebiliyor ve bu da yakıt tüketimini etkiliyor.

Yeni nesil yakıtlar ise motorun içini temizleyerek bu birikintilerin oluşumunu engelliyor ve böylece motorunuzun daha uzun süre yüksek performansla çalışmasına yardımcı oluyor.

Yüksek performans

Motor temizliğinin yanı sıra performans artışı da sunuyor. Daha verimli yanma sayesinde motor daha az çaba harcayarak daha fazla güç üretiyor. Bu özellik genellikle spor araba tutkunlarının tercihi oluyor.

Daha az yakıt tüketimi

Yeni nesil yakıtların bir diğer avantajı da yakıt tasarrufu sağlaması. Motorun daha verimli çalışması demek aynı mesafeyi katetmek için daha az yakıt da demek. Bu da aslında uzun vadede hem çevreye hem de cebinize katkı.

Çevre dostu

Son olarak daha temiz yanma, aynı zamanda daha az zararlı emisyon anlamına geliyor. Yeni nesil yakıtlar, doğaya salınan zararlı gazları minimuma indirerek çevreye daha az zarar veriyor. Bu da hem araç sahiplerinin vicdanını biraz da olsa rahatlatıyor hem de çevresel etkileri azaltıyor.

Yeni nesil akaryakıtlar ne kadar etkili?

Saydığımız maddeler oldukça cazip görünse de elbette herkesin aklındaki soru: "Gerçekten fark yaratıyor mu?" Araştırmalar, bu yakıtların düzenli kullanımda motor performansını olumlu etkilediğini ve yakıt tüketiminde azalma sağladığını gösteriyor. Ama bu testlerin genellikle kapalı ortamlarda ve sadece belirli standartlarda yapıldığını da unutmamak gerek. Pek çok testte sürücünün duygu durumuna bağlı olarak gaza basma hızı vs. gibi detaylar dikkate alınmayabiliyor.

Ayrıca yeni nesil akaryakıtlar genellikle yüzde %5 civarı katkı sağlıyor ve bu oran, normal sürüş esnasında fark edilmeyecek kadar az. Ancak aracınızı ne kadar dikkatli kullandığınız ve bakımını düzenli yapıp yapmadığınız da bu sonuçları büyük ölçüde etkiliyor.

Yani bu yakıtlar mucizevi çözümler sunmasa da uzun vadede araç sağlığınızı koruyacak ve performansını optimize edecek yardımcı olarak görebilirsiniz.

Gelelim akaryakıt istasyonları arasındaki yeni nesil yakıt farklarına?

Shell, V-Power ile pazarda bulunarak motorun kritik parçalarının %100’e varan oranda temizleneceğini vurgularken Total Excellium ise motorun ilk günkü performansına devam edeceğinin altını çiziyor.

BP Ultimate ve daha birçok ürün çeşidini piyasada görmek mümkün. Ancak altını çizeceğimiz bir nokta var ki bu da sorumuzun cevabı oluyor.

Tüm akaryakıt türleri, Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak üretiliyor ve satışa çıkıyor. Yani aslında katkı maddelerinin hepsi benzer ancak her markanın pazarlama stratejisi farklı.

O yüzden de hangisi acaba en iyisi diye düşünmek yerine sadece güvenilir ve standartlara uygun akaryakıt markalarını tercih etmeniz yeterli.

Sizin tercihiniz hangisi? Yorumlara bekliyoruz.

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