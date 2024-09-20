Pek çok farklı benzin istasyonu bulunuyor. Peki her birinin yakıtı birbirinden gerçekten de farklı mı?

Farklı benzin istasyonlarından aldığımız yakıtların bir farkının olup olmadığı, varsa ne gibi farkının olduğu; otomobil sahiplerinin merak ettiği konular arasında.

Sahiden, yakıtlar istasyona göre değişiklik gösteriyor mu yoksa bu tamamen bir şehir efsanesi mi?

Ülkemizdeki istasyonlar, belli standartlara bağlı.

Türkiye’de bulunan akaryakıt şirketleri, EPDK yani “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” tarafından belirlenen standartlara tâbii. Yine de bu, her benzin istasyonunun kullandığı yakıtın aynı olduğu anlamına gelmiyor.

Katkı maddeleri ve yakıtın saflık derecesi değişiklik gösterebiliyor. Mesela Shell, Opet, BP gibi büyük markalar, yakıtlarına özel katkı maddeleri katarak daha verimli ve temiz bir yanma vadediyor. Karbon birikintilerini de azaltmayı hedefliyorlar. Elbette bu gibi istasyonlar özellikle uzun vadede çok daha faydalı.

Yakıt taşınırkenki sürecin de önemi var.

Yakıtın taşınması ve depolanması sürecinde su veya herhangi bir kirletici maddenin kontaminasyon (istenmeyen maddenin bulaşması) riski ortaya çıkabiliyor.

Kimi istasyonların depolama koşulları daha iyi olduğundan yakıtın saf kalması sağlanıyor ancak kimileri yakıtı iyi şartlarda muhafaza etmediğinden bulaşmış maddeler olabiliyor. Hâliyle motorun performansı ile verimliliği etkileniyor.

Çok bilinmeyen benzin istasyonlarının diğerleri gibi sundukları katkı maddeleri olmadığından ve onlar kadar güvenliğe dikkat etmediklerinden fiyatları da daha düşük oluyor. Kısacası evet, farklı istasyonlardan alınan yakıtlar arasında farklar var.

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