Arabamıza yakıt almaya gittiğimizde nakit ödemeyi pompacıya yaparken neden kredi kartı ödemeleri için market içerisine giriyoruz?

Biz de bu soruyu merak edip bir akaryakıt istasyonu sahibi ile konuştuk.

Yakıt alışınızda bunu rutin hâline getirip belki sorgulamamış olabilirsiniz ancak cevabını öğrendikten sonra her şeyi baştan düşüneceksiniz.

Manipülasyonda bir başka taktik daha.

Konuyu düşününce aklınıza güvenlik önlemleri vb. gelmiş olabilir ancak konunun bununla uzaktan yakından alakası yok.

Pos cihazlarının market içinde olmasının tek nedeni, sizi markete sokmak ve alışveriş yapmanızı sağlamak. Reyon önündeki sakızlardan, çikolatalardan kaç kere aldınız? Her seferinde olmasa da birçok kez, ihtiyacınız olmasa bile canınız çektiği için veya gözünüze çarptığı için alışveriş yapmışsınızdır.

İşte akaryakıt firmalarının istedikleri de tam olarak bu. Hatta tuvaletlerin market içinde olmasının tek nedeni de bu.

Eskiler bilir, marketler bu kadar konforlu hâle gelmeden önce tuvaletler hep dışarıdaydı, tabii bugünkü gibi temiz de değillerdi.

Değişiklikler yolda.

Görüşmüş olduğumuz akaryakıt firması sahibi, bunun değişecek bir durum olduğunu da belirtti. Zaten sistemler genellikle buna uygun yapılıyor ve dışarıda da istense pos cihazı kullanılabilir.

İlerleyen zamanda bu durum değişecek ve ödemenizi ister nakit ister kredi kartı olsun dışarıdan yapabileceksiniz.

Sonuç olarak baktığımızda marketin de para kazanması, insanlarla daha fazla etkileşim hâlinde olmak gibi sebeplerle aslında istemeden de olsa yönlendiriliyoruz. Konu yönlendirme ve algılarımızla oynamak olunca da hizmet sektörünün birçok kolunda bu tarz hileleri görebiliyoruz.

Artık akaryakıt marketlerine girince ihtiyacınız olmadığı hâlde bir şey alacağınız zaman bu yazımızı bir kere daha düşünürsünüz.

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