Yeni Nesil Renault Clio Resmen Satışa Sunuldu: İşte Keyfinizi Kaçıracak Fiyatı!

Renault, yeni nesil Clio'yu Türkiye pazarında satışa sundu. Harika bir tasarıma sahip olan yeni Renault Clio, oldukça yüksek fiyatı ile vatandaşı ikilemde bırakacak gibi görünüyor. İşte yeni Renault Clio ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Yeni Nesil Renault Clio Resmen Satışa Sunuldu: İşte Keyfinizi Kaçıracak Fiyatı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Renault, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı yeni nesil Clio'yu resmen Türkiye'de satışa sundu. Evolution Plus ve Esprit Alpine isimli iki donanım seçeneği ile satın alınabilecek yeni Clio, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Ancak iş fiyata geldiği zaman ortalık karışacak.

Peki yeni nesil Renault Clio'nun lansman fiyatı ne kadar? Tüketiciler, bu otomobile ne kadar ödeme yapacaklar? Opsiyonlar neler ve bunlar için ne kadar harcamak gerekecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2026 Renault Clio Türkiye fiyatı:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
TCe 115 HP, Benzinli Evolution plus, Otomatik 1.799.000 TL
TCe 115 HP, Benzinli Esprit Alpine, Otomatik 1.895.000 TL

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda gördüğünüz fiyat, lansmana özel olarak uygulanacak. Yeni nesil Renault Clio satın alan ilk bin kişi ise daha uygun fiyatlarla karşılaşacak. Ayrıca eski Clio'su olan vatandaşlara da tüm indirimlere ek olarak 50.000 TL takas desteği sunulacak.

2026 Renault Clio opsiyon fiyatları:

Opsiyon Fiyatı Paket
Metalik Renk 13.000 TL Tüm donanım seçenekleri
Yedek Lastik 12.000 TL Tüm donanım seçenekleri

Yeni nesil Renault Clio neler sunuyor?

Yeni Renault Clio'nun fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz...

