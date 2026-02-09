Yeni Nesil Renault Clio Resmen Satışa Sunuldu: İşte Keyfinizi Kaçıracak Fiyatı!

Fransız otomobil devi Renault, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı yeni nesil Clio'yu resmen Türkiye'de satışa sundu. Evolution Plus ve Esprit Alpine isimli iki donanım seçeneği ile satın alınabilecek yeni Clio, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Ancak iş fiyata geldiği zaman ortalık karışacak.
Peki yeni nesil Renault Clio'nun lansman fiyatı ne kadar? Tüketiciler, bu otomobile ne kadar ödeme yapacaklar? Opsiyonlar neler ve bunlar için ne kadar harcamak gerekecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
2026 Renault Clio Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|TCe 115 HP, Benzinli
|Evolution plus, Otomatik
|1.799.000 TL
|TCe 115 HP, Benzinli
|Esprit Alpine, Otomatik
|1.895.000 TL
Renault tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda gördüğünüz fiyat, lansmana özel olarak uygulanacak. Yeni nesil Renault Clio satın alan ilk bin kişi ise daha uygun fiyatlarla karşılaşacak. Ayrıca eski Clio'su olan vatandaşlara da tüm indirimlere ek olarak 50.000 TL takas desteği sunulacak.
2026 Renault Clio opsiyon fiyatları:
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Tüm donanım seçenekleri
Yeni nesil Renault Clio neler sunuyor?
Yeni Renault Clio'nun fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz...