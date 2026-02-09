Google Gemini'dan Güç Alan Yenilenmiş Siri'yi İlk Ne Zaman Kullanabileceğimiz Belli Oldu

Apple'ın, Google Gemini yapay zekâ modellerinden güç alan yeni Siri'yi de dahil edeceği iOS 26.4'ün ilk betasının yayımlanacağı tarih ortaya çıktı.

Apple, yakın zamanda Google ile anlaşmaya gitmiş ve nihayet geçen yıllarda duyurduğu ancak birçok kez ertelediği üretken yapay zekâ destekli yeni Siri’yi yakında Google’ın Gemini modelleriyle destekleyerek piyasaya süreceğini açıklamıştı. Yeni Siri’nin önümüzdeki dönemde resmen çıkması bekleniyordu.

Şimdi ise üretken yapay zekâ destekli Siri’ye ilk bakışı ne zaman atacağımız konusunda bilgiler geldi. En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, Siri’nin yer alacağı ilk iOS betasının tarihini paylaştı.

Yeni Siri, birkaç hafta sonra iOS 26.4 betasıyla karşımıza çıkabilir

Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple, iOS 26.4’ün ilk betasını 23 Şubat’ın bulunduğu hafta içinde yayımlayacak. Yani 2 hafta sonra geldiğini göreceğiz. Bu beta sürümü de Gemini destekli yapay zekâ ile yenilenen Siri’de yer alacak ilk özelliklere ilk bakışı atmamızı sağlayacak. Asistanın neler sunacağını ilk kez uygulamalı bir şekilde göreceğiz.

iOS 26.4’ün ilkbahar aylarında kullanıcılar için yayımlanması bekleniyor. Eğer bu iddialar doğruysa yeni Siri’den ilk özellikler de bu güncellemeyle birlikte tüm Apple kullanıcıları tarafından erişilebilir hâle gelecek.

Yeni Siri’nin Google’ın geliştirdiği 1,2 milyar parametreli bir Gemini 3 modelinden güç alması bekleniyor. Yenilenen asistan; sizinle daha doğal sohbetler gerçekleştirme, aramalarınıza, mesajlarınıza, e-postalarınıza yanıtlar verme, ekranınızda ne yaptığınızı görme, tıpkı bir sohbet botu gibi herhangi bir sorunuzu yanıtlama, takviminizde size yardımcı olma gibi bir yapay zekâ asistanından beklediğiniz tüm özelliklere sahip olacak. Tabii ki bu özelliklerin hepsinin tekte çıkmadığını görebiliriz. Yavaş yavaş zamanla eklenmeleri daha olası.