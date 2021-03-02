İlk Yerli Kargo İHA'sı Albatros Tanıtıldı [Video]

En üst düzey versiyonunda 150 kilogram taşıma kapasitesine sahip olacak yerli kargo İHA'sı Albatros tanıtıldı. Albatros'un şu anki versiyonu 75 kilograma kadar yük taşıyıp 50 kilogram yük ile 40 dakika havada kalabiliyor.

Türkiye’nin kargo taşımacılığında kullanılacak ilk yerli ve milli insansız hava aracı (IHA) olacak Albatros için ilk tanıtım videosu yayınlandı. Altınay Havacılık ile ASELSAN’ın drone teknoloji geliştirmek üzere kurdukları ortak bir şirket olan DASAL, video ile birlikte ilk yerli ve milli Kargo İHA’sı Albatros’u resmen tanıtmış oldu.

Şu an için 75 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan Albatros, otonom uçuş kabiliyetinin yanı sıra yerli tasarım itki sistemi ile de dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre Albatros, şu anda 50 kilogram faydalı yük ile 40 dakika havada kalabiliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde 150 kilogram faydalı yük taşıyabilen versiyon ile de uçuş denemeleri yapılması bekleniyor.

150, 100 ve 50 kilogramlık üç farklı ağırlık kategorisine sahip olan Albatros’un özellikleri de kategorilere göre farklılık gösteriyor. 50 kilogram için kalkış ağırlığı 195 kilogram olurken; 100 kilogramlık versiyon için kalkış ağırlığı 370 kilograma çıkıyor. En yüksek kapasiteli 150 kilogramlık Albatros’un kalkış ağırlığı ise 630 kilograma kadar çıkıyor.

Yerli kargo İHA’sı Albatros’un özellikleri

50 kilogramlık versiyon

Kalkış ağırlığı: 195 kilogram

Faydalı yük: 50 kilogram

Uçuş hızı: 65-85 km/s

Uçuş süresi: 60 dakika

Uçuş mesafesi: 30 kilometre

Uçuş İrtifası: 3000 metre

Çalışma sıcaklığı: -20 ila 50 derece santigrat arası

Motor sayısı: 12

100 kilogramlık versiyon

Kalkış ağırlığı: 370 kilogram

Faydalı yük: 100 kilogram

Uçuş hızı: 70-95 km/s

Uçuş süresi: 60 dakika

Uçuş mesafesi: 30 kilometre

Uçuş İrtifası: 3000 metre

Çalışma sıcaklığı: -20 ila 50 derece santigrat arası

Motor sayısı: 16

150 kilogramlık versiyon

Kalkış ağırlığı: 630 kilogram

Faydalı yük: 150 kilogram

Uçuş hızı: 70-95 km/s

Uçuş süresi: 60 dakika

Uçuş mesafesi: 30 kilometre

Uçuş İrtifası: 3000 metre

Çalışma sıcaklığı: -20 ila 50 derece santigrat arası

Motor sayısı: 20

Albatros tanıtım videosu