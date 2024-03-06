Yerli Yapay Zekâ Asistanı "Nova" Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Davision AI'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli dijital asistanı Nova, tanıtıldı. Yapay zekâ asistanı ilk olarak nisan ayında hizmete girecek.

Son dönemde yapay zekâ araçları geliştiren firmaların sayısı gittikçe artıyor. Pek çok firma, müşteri hizmetlerinden internet sitelerindeki yönlendirmelere kadar farklı alanlarda yapay zekâ asistanlarını devreye almaya çalışıyor.

Öte yandan özelleştirilmiş bir yapay zekâ asistan geliştirmek oldukça güç. Antalya merkezli Davision AI, bu noktada farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunabilecek asistanı Nova'yı tanıttı.

100'den fazla dilde konuşabiliyor

Nova, bir yapay zekâ asistanı olduğu gibi aynı zamanda da bir avatar, yani kendimizin ya da oluşturduğumuz asistan personasının sanal sureti. 100'den fazla dilde gerçek zamanlı olarak konuşabildiği ifade edilen Nova, canlı veritabanlarından da anlık olarak yanıt oluşturabiliyor. Nova, ilk olarak nisan ayında kullanıma sunulacak.

Nova, canlı organizasyonel veritabanlarına erişerek yönlendirmede bulunabilecek. Örneğin Nova ile otel rezervasyonu yapılmak istendiğinde, buradaki bilgileri kullanarak size uygun oda önerebilecek. Ayrıca Nova ile iletişim kurmak için farklı yöntemler de kullanılabilecek. Nova şu anda sesli, görüntülü ya da yazılı iletişim kurabiliyor. Firmanın internet sitesinden de Nova ile yazılı olarak iletişim kurmak ve yapay zekâ asistanın kapasitesini test etmek mümkün.

Yapay zekâ asistanı ayrıca sosyal medya uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalar ile de entegre edilebiliyor. Web, mobil ya da kiosk üzerinde çalışabilen model, böylece kesintisiz destek sağlayabiliyor.

Nova, firmanın geliştirmekte olduğu tek model değil. Lora Hotel AI, Denis Airport AI, Mert Hospital AI ve Deniz Real Estate AI gibi başka modeller de erişilebilir hâle gelecek ve daha geniş bir yapay zekâ asistan ağı kurulacak.