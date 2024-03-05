Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelere yapay zekâ, dijitalleşme ve veri alanlarında yeni bölüm ve programların açılacağını duyurdu.

Son birkaç yılda büyük bir gelişim kaydeden yapay zekâ teknoloji hayatımızın her alanına girmeye başlamış durumda. Eğitim de bunlardan biri. Bugün Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) gelen bir açıklama, yapay zekânın Türkiye’de eğitime daha fazla entegre olacağını gösteriyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, bugün yaptığı açıklamada üniversitelerde yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni bölüm ve programların açılacağını duyurdu.

5 lisans ve 12 ön lisans programı açılacak

Özvar’ın aktardığına göre üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacak. İlerleyen zamanlarda bu sayılar artacak. Bunlardan “Veri Bilimi ve Analitiği” ile “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi”, lisans düzeyinde bir ilk olacak. Hâlihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunana “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri”, “Yazılım Geliştirme” ve “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” bölümleri ise farklı üniversitelere de gelecek.

Bunun dışında ilk kez açılacak ön lisans programları arasında; “Yapay Zekâ Operatörlüğü”, “Büyük Veri Analistliği”, “Otonom Sistemler Teknikerliği”, “Dijital Dönüşüm Elektroniği”, “Robotik ve Yapay Zekâ”, “Oyun Geliştirme ve Programlama”, “Bulut Bilişim Operatörlüğü”, “İmalat Yürütme Sistemleri”, “Kurumsal Bilişim Uzmanlığı”, “İnsansız Araç Teknikerliği”, “Ön-Yüz Yazılım Geliştirme”, “Arka-Yüz Yazılım Geliştirme” gibi programlar yer alıyor.

Ayrıca programların açılacağı 20 üniversite de açıklandı. Okulları belirlerken titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Özvar, şunları da ekledi:

“Programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri, online dersler yoluyla başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zekâ alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatların niteliklerini yükseltecektir.

Yeni bölüm ve programların açılacağı üniversiteler şu şekilde sıralanıyor: