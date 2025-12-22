Yılbaşında Ne Alsam Diyenlere: Her Tarza Uygun Kitap Önerileri

Yeni yıl yaklaşırken hediye seçme telaşı da yavaş yavaş başladı. Genelde teknolojik aksesuarlar ya da klasik hediyeler arasında gidip gelsek de iyi bir kitap her zaman en anlamlı seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Biz de farklı ilgi alanlarına hitap eden bir liste hazırladık. Herkese şimdiden mutlu seneler!

*"Bu içerik 17.12.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."*

Kurtuluş Projesi - Andy Weir

Andy Weir'ın okudukça kendisini içine çeken kitaplarından sadece biri. Uzayda tek başına uyanan bir adam ve insanlığı kurtarma görevi. Hem bilimsel hem de aşırı eğlenceli. Mühendis veya uzay meraklısı arkadaşa net hediye diyebiliriz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

Hard sci-fi sevenlere ilgi çekici bir öneri ile geldik. Çin’deki Kültür Devrimi’nden uzaylı istilasına uzanan ve fizik kurallarıyla oynayan ödüllü bir seri başlangıcı. Serinin bu kitabını okuduktan sonra devamını da satın almak isteyeceksiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nefes - Ted Chiang

Black Mirror dizisini seven bunu havada kapar. Teknolojinin ve evrenin doğasına dair kısa, vurucu ve zeka dolu öyküler. 296 sayfadan oluşuyor, kısa gibi görünse de uzun soluklu bir kitap diyebiliriz. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Rüzgarın Adı (Kralkatili Güncesi) - Patrick Rothfuss

Harry Potter veya Yüzüklerin Efendisi'ni bitirip boşluğa düşenler için en iyi modern alternatif. Büyü, müzik ve efsanevi bir anlatım. Kitabı beğenenleri baştan uyaralım: Devam kitabı yıllardır bekleniyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ben, Kirke - Madeline Miller

Mitoloji hayranları buraya! Mitolojiyi sıkıcı ders kitaplarından çıkarıp dışlanmış bir tanrıçanın gözünden anlatan büyüleyici bir roman. Kapağı da çok şık, tam hediyelik! Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood

Dizisini izleyen çok ama kitabı bambaşka. İlginç bir gelecek tablosu çizen ve üzerine çok konuşulacak kült bir modern klasiği listemize eklemeseydik olmazdı. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sandman (Cilt 1: Prelüdler ve Noktürnler) - Neil Gaiman

Klasik romanlardan sıkılan ama derinlikli bir hikaye arayanlar için en havalı hediye: Grafik roman. Rüyalar Lordu Morpheus’un esaretten kurtulup krallığını yeniden kurmasını anlatıyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aklından Bir Sayı Tut - John Verdon

Polisiye okurları arasında bir efsaneye dönüşen bu kitap, zekice kurgusuyla öne çıkıyor. Bir adam posta kutusunda isimsiz bir mektup bulur: "Aklından bir sayı tut... Tuttuğun sayı 658 mi?" Katilin, kurbanlarını onlardan daha iyi tanıdığı hissi veren bir bulmaca gibi. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıfır Sayı - Umberto Eco

Gülün Adı ile tanıdığımız Umberto Eco’dan günümüz medyasına ve komplo teorilerine hafif ama iğneleyici bir bakış. Başarısız bir gazetecinin, şantaj ve manipülasyon amacıyla kurulacak bir gazete için işe alınmasını konu alıyor. Gazeteciliğe veya iletişime ilgisi olan arkadaşlarınız için "cuk" bir kitap. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Incognito: Beynin Gizli Hayatı - David Eagleman

Direksiyonun başında olduğumuzu sanıyoruz ama kararlarımızın çoğunu biz farkında bile olmadan beynimiz veriyor. Nörobilimci David Eagleman, beynin çalışma prensiplerini o kadar anlaşılır ve eğlenceli anlatıyor ki okurken kendinizi yeniden keşfediyorsunuz. "Ben kimim?" sorusuna bilimsel cevaplar arayanlar için mükemmel bir rehber.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.