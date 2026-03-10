Yüksek Tutarlı Para Transferlerinde Yeni Dönem: İşte Yeni Sınır ve Kurallar!

MASAK kararına göre bankalar arası yüksek meblağlı para transferleri için 15 Mart'tan itibaren yeni zorunluluklar yürürlüğe giriyor.

Yüksek tutarlı para transferleri için yeni dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar arası yüksek meblağlı para hareketlerini daha şeffaf ve güvenli hâle getirmek amacıyla yeni kurallar getirdi.

15 Mart 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme, özellikle ev, arsa ve araç alım satımı gibi yüksek tutarlı işlemleri doğrudan etkileyecek.

400 bin TL üzeri transferlerde açıklama şartı olacak

Yeni düzenlemeye göre tek seferde 400 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama yazmak zorunlu olacak. Üstelik bu açıklamanın en az 20 karakterden oluşan anlamlı bir metin içermesi gerekiyor.

Sadece “bedel” gibi kısa veya belirsiz ifadeler yeterli sayılmayacak. Rastgele harfler ya da anlamsız kelimelerle karakter sınırını doldurmaya çalışan kullanıcıların işlemleri bankalar tarafından otomatik olarak reddedilecek ve para gönderici hesaba geri dönecek.

Transfer seçeneklerine yeni kategoriler geliyor

Yeni sistemde kullanıcıların işini kolaylaştırmak için bankacılık uygulamalarına hazır açıklama seçenekleri eklenecek. Bu seçenekler arasında aşağıdaki kategoriler bulunacak.

Gayrimenkul alımı

Araç ödemesi

Kripto varlık işlemleri

Borç ödemesi

Bağış

Sağlık harcamaları

İşlem amacını gizlemek için “Diğer” veya “Bireysel Ödeme” gibi belirsiz seçeneklerin sık kullanılması, transferin bankaların risk sistemine takılmasına neden olacak. Bu durumda bankalar kullanıcıdan ek bilgi veya şubeye gelerek doğrulama isteyebilecek.

Milyonluk transferlerde de belgeli işlem gerekecek

Düzenleme, çok daha yüksek tutarlı işlemler için daha sıkı kurallar içeriyor.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde : “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması zorunlu olacak.

: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması zorunlu olacak. 20 milyon TL üzerindeki transferlerde: Paranın kaynağını gösteren resmî belgelerin bankaya sunulması gerekecek.

Tapu satış belgeleri, şirket kâr payı dağıtım kararları veya miras evrakları gibi resmî kanıtlar olmadan bu büyüklükteki para transferlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak.