Hepimizin en az bir kere aklına, yurt dışından araba getirme konusu gelmiştir. Kimimiz hayalini kurduğumuz o özel modeli, kimimiz ise daha uygun fiyatlara daha iyi donanımlı araçları bulabilmek için bu yolu düşünmüyor değiliz. Ama gelin görün ki bu işler sandığımız kadar basit değil.

Özellikle artan döviz kurlarına bağlı olarak araç fiyatlarının da Türkiye’de alıp başını gitmesinden sonra birçok kişinin araştırıp merak ettiği yurt dışından araç getirme detaylarını açıklığa kavuşturuyoruz.

"Nasıl yapılır, ne gerekir, cezaları var mı?" gibi soruların cevabını bulurken dikkat edilmesi gerekenleri de göz önüne almanızda fayda var. Eğer böyle bir planınız varsa yurt dışından araç getirme şartları için kolları sıvamaya başlamalısınız.

Kimler yurt dışından araç getirebilir?

Bir başka ülkedeki yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye’ye getirmek için aracın kayıtlı olduğu ülkede ikametinizin olması gerekiyor. Tabii ki iş bununla da sınırlı değil. Türkiye’ye aracınızla giriş yapmak istediğiniz tarihten geriye doğru en son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında olma şartı aranıyor.

Gün şartı konusunda hataya düşmemek ve işinizi şansa bırakmamak için turkiye.gov.tr adresinden veya pasaporta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden gerekli hesaplamayı yapmalısınız. Ayrıca Türkiye’ye geleceğiniz tarihten yine geriye doğru son 1 yıl içerisinde Türkiye’de 180 günden fazla kalmışsanız da aracınızı Türkiye’ye getiremiyorsunuz.

Yurt dışında ikameti bulunmayanlar geçici süreliğine araç getirebilir mi?

Maalesef ki birçok kişinin hayallerini suya düşüren etmenlerden biri de bu. Eğer Türkiye’de yerleşik bir hayatınız varsa yani ikametiniz burada bulunuyorsa geçici olarak araç ithal etmeniz mümkün değil.

Emekliler, yurt dışından araç getirebiliyor mu?

Yurt dışından emekli iseniz sizin için aranmayan bir şart var. Yurt dışındaki emeklilik tarihinden sonra aracınızı Türkiye’ye ilk defa getirecekseniz yurt dışında yerleşik olma şartınız bulunmuyor. Yani getirilecek tarihten geriye doğru son 1 yılda 185 gün fiilen yurt dışında bulunma şartından muafsınız.

Aracın kayıtlı olması gerekiyor mu?

İkamet ettiğiniz yere aracınızın da kayıtlı ve tescilli olması gerekiyor. Ancak burada bir ayrıntı var. Eğer Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet ediyorsanız, ikamet yeriniz dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adınıza kayıtlı taşıtları da getirebilirsiniz.

Yurt dışından getirilen araç kaç yıl kullanılabilir?

İster emekli olun ister çalışan, Türkiye’ye getirdiğiniz aracınızı iki yıl yani 730 gün boyunca kullanabilirsiniz.

Yabancı uyruklu kişiler nasıl araç getirebilir?

Türkiye’de oturma izniniz var ancak yabancı uyruklu iseniz aracınızı 730 gün kullanabilirsiniz. Ancak bu süre ikamet tezkeresinde bulunan süre kadar da olabilir. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler ise 180 günde toplam 90 gün süre boyunca aracı kullanabilir.

Vekâlet veya kiralama ile araç getirilebilir mi?

Başkasının taşıtını eğer vekâletiniz varsa Türkiye’ye getirebilirsiniz. Ancak bunun için hem sizin hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulu var.

Vekâlet ya da kiralama yolu ile araç getireceksiniz de bazı belgeleri yanınızda bulundurmalısınız.

Türkiye’ye giriş ehliyeti

Aracın yurt dışı mülkiyet belgesi

Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi (Yoksa veya Türkiye’de geçerli değilse gümrükte yaptırabilirsiniz.)

Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname

Getirecek kişi ve araç sahibinin düzenlediği ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge

Kiralık araçlar için kira sözleşmesi

Tüzel kişiliklerin araç getirme şartları neler?

Otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin sahibi tüzel kişilikler araç getirecekse izin verilen süre sadece 30 gün. Tabii ki eğer tüzel kişiliklerin aracı da vekâletname ile gelecekse başka şartlar var:

Firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname

Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge

Bu belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümeleri

Türkiye’ye getirdiğim aracı kimler kullanabilir?

Aracınızı ülkeye getirmiş olmanız, herkesin kullanabileceği anlamına gelmiyor. Herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için bu konuda bir sınırlama var. Yine aynı, 1 yılın 185 gününü yurt dışında geçirmiş, yurt dışında yerleşik eşiniz, anne ve babanız, çocuklarınız aracınızı Türkiye’de kullanabilir.

Aracınızı Türkiye’de bırakıp yurt dışına farklı bir araç ile çıkacaksanız da devlet, sınırlamalara devam ediyor. En yakın gümrük idaresine gidip taşıtı kimsenin kullanmayacağına dair taahhütname vermelisiniz. Ya da bir diğer seçenek aracınızı gümrük idaresinin gözetimine bırakmak.

Aracınızı gümrük idaresine bırakmamanın da bir cezası var. Gümrük idaresine haber vermeden yurt dışına çıkarsanız tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa 6.624 TL para cezası uygulanır. (2024)

Her seferinde gün sayısı şartı gerekli mi?

Bir kere aracınızı Türkiye’ye getirdiniz diye bu sürenin tekrarlanmayacağını düşünmeyin. Aracınızla tekrar giriş yapmak isteğinizde yine 185 gün yurt dışında bulunmalısınız.

Eğer iki yıllık yurtta kalma süresi dolmadan Türkiye’den çıktıysanız da kalan süreyi kullanabilmek için yurt dışı yerleşik şartını sağlamalısınız. Sağlayamayanların araçlarına ise giriş izni verilmiyor.

Emekliler, bu kuraldan da ayrılıyor. İzin süresi içinde olmak şartı ile izinden kalan sürede kullanmak üzere yine aracıyla gelen emeklilerde 185 gün kuralı aranmıyor.

Araca izin verilen süre aşılırsa ne olur?

Yurtta kalma süresini takip eden 1, 2 ve 3 aylık süreyi aşanlar 2024 itibarıyla sırasıyla 1.656 TL, 3.312 TL ve 4.968 TL para cezası ödemek durumunda. 3 ayı geçen süre aşımlarında ise aracın gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası tahsil ediliyor.

Römork ya da motorsuz karavanı araç ile getirebilir miyim?

Tatilinizin tadını doyasıya çıkarmak için arabanız ile beraber motorsuz karavanınızı veya römorku getirebilirsiniz. Bunların da tabii ki kişisel kullanıma mahsus olması gerekiyor.

Direksiyonun sağda olması bir sorun mu?

Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, İrlanda veya Hindistan gibi bazı ülkelerden araç getiriyorsanız muhtemelen direksiyonunuz sağdadır. Kara Yolları Trafik yönetmeliği turistik kolaylıklar kapsamında buna karışmıyor. Direksiyon ister sağda ister solda olsun aracınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yurt dışından getirilen araç Türkiye’de satılabilir mi?

Eğer böyle bir hayaliniz varsa suya düşeceğini bilin. Turistik kolaylıklardan istifa edip aracınızı Türkiye’de yerleşik bile olsa bir başkasına satamazsınız.

Yurt dışından araç getirenlerin tecrübelerini yorumlara bekliyoruz. Belki bir diğer okuyucumuza faydalı bilgiler sunabilirsiniz.

Göz atmak isteyebileceğiniz diğer içeriklerimiz: