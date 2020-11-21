Ülkemizdeki teknoloji ürünlerinin yüksek fiyatları düşünüldüğü zaman yurt dışından telefon almak daha da cazip bir fikir haline geldi ama bu durumun bazı kuralları var. Yurt dışından telefon nasıl getirilir, dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir gibi yurt dışı telefon alımı hakkında tüm merak edilen soruları detaylarıyla yanıtladık.

Döviz kurunun giderek yükselmesi yetmezmiş gibi üstüne yüklenen KDV, ÖTV, bandrol ücreti derken ülkemizde bir teknoloji ürünü almak giderek zorlaşıyor. Bu nedenle imkanı olan pek çok insan yurtdışından telefon getirmeye çalışıyor. Ancak bu durum artık eskisi kadar kolay değil. Yurtdışından getirilen telefon için de ödenecek bir harç bedeli ve yapılacak son derece önemli işlemler var.

Peki, yurtdışından telefon nasıl getirilir ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? İlk olarak belirtmek gerekiyor ki yasadışı yollar ile yurtdışından telefon getirmek suçtur ve telefonun iletişime kapanmasından çok daha ciddi cezaları vardır. Yasal olarak yurtdışından telefon getirmek için ise bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları her zaman göz önünde bulundurmanız da yarar var.

Yurtdışından telefon getirirken akılda bulundurulması gerekenler:

Kayıt işlemi pasaport sahibi adına gerçekleştirilmelidir.

Yurda giriş yaptıktan sonra 120 gün içinde kayıt işlemini tamamlamalısınız.

3 yılda bir yurtdışı telefon kayıt işlemi yapabilirsiniz.

Harç bedeli başvuru sahibi adına ödenmelidir.

Cihazın birden fazla IMEI numarası olup olmadığından emin olun.

Yanlış kayıtların düzeltilmesi mümkün değildir.

Kayıt işlemi pasaport sahibi adına gerçekleştirilmelidir:

2019 yılı itibarıyla artık yurtdışından getirilen telefonlar başka birinin pasaportuna işlenerek kullanılamıyor. Yurtdışından getirilen telefonun IMEI numarası kimin üzerine kayıtlı ise aynı kişinin adına kayıtlı bir hat ile kullanılabiliyor. Yani yurtdışından telefon getirtme olayı sona erdi diyebiliriz. Ancak kayıttan 3 yıl sonra telefon başka biri adına kayıtlı hat ile kullanılabilmektedir.

Yurda giriş yaptıktan sonra 120 gün içinde kayıt işlemini tamamlamalısınız:

Yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt işlemi, yurda giriş yaptıktan sonra 120 gün içinde gerçekleştirilmelidir. 120 gün içerisinde IMEI kayıt işlemi yapılmayan telefonlar iletişime kapatılacaktır. Bu nedenle bu süre içerisinde kayıt işlemini yaptırmak son derece önemlidir.

Her 3 yılda bir defaya mahsus yurtdışı telefon kayıt işlemi yapabilirsiniz:

Eskiden 2 yıl olan bu süre 3 yıla çıkarıldı. Bir telefonu adınıza kaydettirdikten sonra 3 takvim yılı boyunca yeni bir cihaz kaydı yapamazsınız ve adınıza kayıtlı cihaz yine 3 yıl boyunca sizden başkasının adına kayıtlı bir hat ile çalışmaz.

Harç bedeli başvuru sahibi adına ödenmelidir:

Harç bedeli olarak isimlendirilen IMEI kayıt ücreti vergi dairelerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ve kaydı yapılacak telefonun IMEI numarası belirtilerek ödenmelidir. Yanlış bilgi ile yatırılan ödemeler geçersiz sayılacaktır.

Cihazın birden fazla IMEI numarası olup olmadığından emin olun:

Bazı telefonlarda iki adet IMEI numarası olabiliyor. Telefonun Ayarlar sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz Hakkında bölümünde konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Eğer cihazın birden fazla IMEI numarası bulunuyorsa IMEI Kayıt sayfası üzerinden durumu belirterek tüm numaraların kaydedilmesini sağlayın.

Yanlış kayıtların düzeltilmesi mümkün değildir:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun IMEI Kaydet hizmetinin bilgilendirme sayfasında açıkça belirtildiği üzere yanlış IMEI numarası ya da farklı bir yanlış bilgi ile yapılan kayıtlar mevzuat gereği düzeltilemezler. Bu nedenle kayıt öncesi girdiğiniz bilgileri tekrar tekrar kontrol etmenizde yarar var.

Yurtdışından telefon nasıl getirilir, dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir gibi merak edilen tüm soruların güncel yanıtlarını bilmeden yurtdışından telefon alışverişi yapmayın. Anlattığımız esaslar zaman içinde değişiklik gösterebilir, bu nedenle her işlem öncesi ilgili mevzuatta bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmenizde yarar var.

Yurtdışından telefon getirme adımları:

Adım #1: Yurt dışından alışverişte vergi avantajından yararlanın,

Yurt dışından alışverişte vergi avantajından yararlanın, Adım #2: IMEI kayıt ücretini anlaşmalı bankalara ödeyin,

IMEI kayıt ücretini anlaşmalı bankalara ödeyin, Adım #3: e-Devlet sistemine hesap bilgilerinizle giriş yapın,

e-Devlet sistemine hesap bilgilerinizle giriş yapın, Adım #4: IMEI kayıt sayfasını açın,

IMEI kayıt sayfasını açın, Adım #5: Sizden istenilen bilgileri güncel ve eksiksiz olarak girin,

Sizden istenilen bilgileri güncel ve eksiksiz olarak girin, Adım #6: Kaydet butonuna tıklayın.

Adım #1: Yurt dışından alışverişte vergi avantajından yararlanın

Tüm ülkelerin kendilerine ait bir vergilendirme sistemi vardır, ancak siz bir turist olarak alışveriş yaptığınız için çoğu ülkede bu vergilerden muaf olursunuz. Alışveriş sırasında bu durumu belirterek bir vergi formu doldurmanız gerebilir. Bu formu da ülkeden çıkarken havalimanında bulunan vergi ofislerine göstererek ödemiş olduğunuz vergilerin bir kısmını ya da tamamını geri alabilirsiniz.

Söz konusu vergi muafiyeti durumu Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli değil, ancak orada da satış vergisinin olmadığı bazı eyaletler bulunuyor. Yurtdışında herhangi bir teknoloji ürünü almadan önce detaylı araştırma yapmanız ve faydalanabileceğiniz muafiyetleri kaçırmamanız tavsiye ediliyor.

Adım #2: IMEI kayıt ücretini anlaşmalı bankalara ödeyin:

Yurtdışından almış olduğunuz telefonu ülkemizde yasal olarak kullanabilmek için IMEI numarasını kaydettirmeli ve bunun için harç bedeli olarak adlandırılan bir ücret ödemelisiniz. 2020 yılı IMEI kayıt ücreti 1828 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda. Bu ücreti vergi dairelerine ve neredeyse tüm bankalara yatırabilirsiniz. Ödeme karşılığı aldığınız dekontu saklamayı unutmayın.

Adım #3: e-Devlet sistemine hesap bilgilerinizle giriş yapın:

2008 yılından beri hayatımızda olan e-Devlet sistemi üzerinden pek çok farklı yasal işlemi çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyoruz. Sisteme giriş yapmak için daha önce almış ya da belirlemiş olduğunuz bir şifreye ihtiyacınız var. Eğer e-Devlet kaydınız yoksa nasıl yapılacağını buradan öğrenebilirsiniz.

Adım #4: IMEI kayıt sayfasını açın:

e-Devlet hesap bilgilerinizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna IMEI yazın ve aratın. Çıkan sonuçlar arasından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun IMEI Kaydet hizmetini açın. Bilgilendirme sayfasını dikkatle bir şekilde okumayı ihmal etmeyin.

Adım #5: Sizden istenilen bilgileri güncel ve eksiksiz olarak girin:

IMEI Kayıt sayfasında başvuru türünü seçin. Kaydetmek istediğiniz telefonun IMEI numarasını girin. Telefonun IMEI numarasını nasıl bulacağınızı buradan öğrenebilirsiniz. Seyahat belgenize dair bilgileri girin. Yurda giriş tarihini girin. Paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için bilgileri kontrol etmeyi unutmayın.

Adım #6: Kaydet butonuna tıklayın:

IMEI Kayıt sayfasında tüm bilgilerinizi güncel ve doğru olarak girdiğinizden emin olduktan sonra Kaydet butonuna tıklayın ve hizmetin yönlendirdiği adımları takip edin. Kayıt işlemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra artık yurtdışından getirmiş olduğunuz telefonu yasal olarak rahatça kullanabilirsiniz.