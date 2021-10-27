Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlere yönelik soruşturmasında sözlü savunmalar başladı. Zincir marketler tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin son 2 yılda kâr kaybına uğradığı, fiyat artışlarının bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan birkaç ay önce yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Gıda fiyatlarında yaşanan artışın nedenini Türkiye'nin en büyük beş zincir marketine bağlayan Erdoğan, verdiği talimatla da Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirtmiş, konuyla ilgili inceleme başlattırmıştı. Şimdi bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Zincir marketler, bugün itibarıyla sözlü savunma yapmaya başlamış durumdalar.

Saat 10:30 itibarıyla başlayan sözlü savunmalara katılan ilk zincir market, ilginç ve şaşırtan iddialar ile gündeme oturan A101 oldu. Şirket yetkilileri, Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerine yaptıkları savunmada fiyat artışlarının kendileri ile ilgili bir durum olmadığını, asgari ücret ile döviz kurunda 2 kat, elektrik gideri gibi kalemlerde 3 kat artış yaşanırken yapılabilecek başka bir şeyin kalmadığını söylediler.

A101, son 2 yılda 1 milyar 32 milyon liralık kâr kaybı yaşadı

Yetkililere "Gıda Perakende Sektörü Gerçekleri" isimli bir sunum yapan A101 yönetimi, "Giderlerdeki artışların tedarikçilerin üretim maliyetlerine doğrudan yansıması yadsınamaz bir gerçek. Bu da perakendecilerin girdi maliyetlerine artış olarak yansıyor. Alış maliyetlerindeki artışı özellikle son yıllardaki ekonomik gelişmeler net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullanarak, gıda fiyatlarının neden yükseldiğini açıklamaya çalıştılar.

A101 yöneticilerine göre şirket, zaten son 2 yıldır kâr kaybı yaşıyor. Bu konuyla ilgili rakamlar da veren yetkililere göre A101, son 2 yılda brüt kârının 1 milyar 32 milyon 11 bin 23 TL'sini kaybetti. Yapılan sözlü savunmada, "Rakipleriyle birlikte danışıklı fiyat artışlarının yapıldığının söylenildiği bir dönemde aksine zarar edildi. Maliyetlerdeki artışın satış fiyatlarına aynı oranda yansımadığı görülüyor. Ayrıca, zincir marketlerin kartel oluşturduğu iddiasının da hukuk devleti ilkesi açısından doğru olmadığı kanaatindeyiz.” ifadelerine de yer verildi.

Gıda Perakende Sektörü Gerçekleri sunumundan alınan bir görüntü