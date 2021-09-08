Çalışanlardan A101 Hakkında Kan Donduran İddialar

A101'in Siirt'teki bir şubesinde adeta isyan çıktı. Şirketin baskılarına daha fazla dayanamayan çalışanlar, şirkete olan güveni sarsacak iddialarda bulundular. A101'in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Hemen her yere açtıkları şubelerle Türkiye geneline yayılmayı başaran market zinciri A101, çalışanların da dahil olduğu bizzat çalışanlar tarafından yöneltilen bazı garip iddialar ile gündemde. Siirt'te hizmet veren bir şubenin çalışanlarının artık isyan etmesi üzerine ortaya çıkan iddialar, vatandaşın A101'e olan güvenini sarsacak türden.

Siirt'teki şubenin çalışanlarının iddialarına göre A101 yönetimi, son kullanma tarihi gelmiş olan ürünlerin satışı için çalışanları zorluyor. Ayrıca çalışanlara uygulanan mobbing de artık sınırı aşmış durumda. Öte yandan baskı ve rüşvet olaylarının da döndüğünü söyleyen A101 çalışanları, yaşanan hemen her olayda ise hırsız damgası yediklerinden bahsediyorlar. Dilerseniz hemen, A101 çalışanları Nergiz Özer ve Agit Elçi'nin iddialarına bakalım.

İşte A101 ile ilgili dikkat çeken iddialar

3 yıldır A101 bünyesinde çalıştığını söyleyen Nergiz Özer'e göre şirket, son kullanma tarihi gelmiş ürünlerin satışı için baskı kuruyor. Sürekli olarak mobbinge maruz kaldığından bahseden Özer, çalınan ürünlerin parasının çalışanlardan tahsil edildiğini ve bu konuda da hırsız yaftası yediklerini ifade ediyor. A101 çalışanına göre yönetim, istenileni yapmayan çalışanı "Yapmazsanız farklı bir kodla iş çıkışınız olur.” şeklinde tehdit ediyor.

Yaşadığı bir olayı anlatan Nergiz Özer'e göre şubeye 1.600 TL değerinde olan bir robot gelmesi gerekirken, depodan teslimat yapılmıyor. Ancak bir çalışanı hırsız olarak yaftalayan şirket, bu çalışandan hem robotun parasını alıyor hem de işten kovuyor. "Elime bir tane su bile alsam ‘bu kız bu suyu ödememiştir’ şeklinde hırsızlık damgasını vuruyorlar. Bizi çeşitli kodlarla işten atarak başka yerde çalışmamıza engel oluyorlar." diyen Özer, içinde bulundukları koşulları bu şekilde anlatıyor. Üstelik tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de rüşvet olayına şahit olduğunu dile getiren Nergiz Özer, "Denetmen yanımdaydı. Bu, mağazanda eksik; şu, mağazanda eksik dedi. Bölge sorumlusuna şunları getir, fotoğraf çekeyim denetimin yüksek gelsin dedi. Mağaza sorumlum da oradaydı. O da göz yumdu. Mağaza denetimine hak etmediği halde 95 verildi." ifadelerini kullandı.

"Raporlar kabul edilmiyor"

Agit Elçi'ye göre ise şirket, çalışanların sağlığını ya da fiziksel durumunu önemsemiyor. Kendisinin engelli olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Elçi, buna rağmen ağır işlerde çalıştırıldığını iddia ediyor. Ayrıca şirket, çalışanların rapor almasını yasaklamış durumda. İşin ilginç tarafı alınan raporlar da kabul edilmiyor ve çalışanlar, her şeye rağmen işe gelmeye zorlanıyorlar. Elçi, aksi takdirde işten çıkarılacağını belirtiyor.

A101 yönetimi, Siirt'teki çalışanların iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse, size bilgi vermeye devam edeceğiz...