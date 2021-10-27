Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı - Ekim 2021 raporunu yayınladı. Yayınlanan veriler, ülkemizle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İstatistiklere göre dört kişilik bir ailenin evine en az 10 bin 75 TL girmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu aile, yoksulluk sınırının altında yaşıyor...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ekim ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" verilerini açıkladı. Bu araştırmayı 34 yıldır düzenli olarak gerçekleştiren konfederasyon, bu kez çarpıcı bir detayı ortaya koydu. Zira Türkiye'deki dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı, ekim ayı itibarıyla 10 bin TL'nin üzerine çıktı. Yani dört kişilik bir ailede yaşıyorsanız ve hanenize 10 bin TL'nin altında para girişi oluyorsa, istatistiklere göre "yoksul"sunuz demektir.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı - Ekim 2021 raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için (açlık sınırı), haneye 3.093 TL para girişi olması gerekiyor. Bu tutar, 2021 yılı için belirlenen net asgari ücret tutarı 2.825 TL'den yüksek. Açlık sınırına kira, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderler eklenerek belirlenen yoksulluk sınırı ise 10 bin 75 TL olmuş durumda. Bekar bir çalışanın yaşamak için yapması gereken aylık harcama ise 3.771 TL'ye yükselmiş durumda...

Gıdaya harcanan para, geçen yıla göre 611 TL arttı

Türk-İş tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaşlar, özellikle de en temel yaşam şartı olan gıda için harcamalarını artırmış durumdalar. Açlık ve Yoksulluk Sınırı - Ekim 2021'e göre dört kişilik bir ailenin yalnızca yemek yiyebilmek için yaptığı harcama, eylül ayına göre 44 TL, Ekim 2020'ye göre 611 TL yükselmiş durumda. Aynı aile, diğer kalemler için Ekim 2020'ye kıyasla 1.990 TL daha fazla para harcamak zorunda.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı - Ekim 2021 raporu, mutfaktaki enflasyonun detaylarını da ortaya koydu. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aileye göre hesaplanan veriler, mutfak enflasyonunun Eylül 2021'e göre yüzde 1,42, Ekim 2020'ye göre ise yüzde 24,61 olarak kayıtlara geçti. Yalnızca 1 Ocak 2021'den bugüne kadar olan süreçteki mutfak enflasyonu ise yüzde 19,43...