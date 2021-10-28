Birlikte fiyat artışı yaparak tekel hale geldikleri öne sürülen zincir marketlerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Farklı zincirlerden market yetkililerine olduğu iddia edilen ve zincir marketlerin birbirleriyle temas halinde olduğunu ortaya koyan mesajlaşmalar ortaya çıktı . Bu mesajlaşmalar, Rekabet Kurumu'nun soruşturmasına da dahil edildi.

Türkiye'de bir süredir sık sık konuştuğumuz meselelerin başında zincir marketler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla hedef tahtasına oturtulan zincir marketler, iddialara göre Türkiye'de yaşanan gıda fiyat artışlarının asıl sorumluları. Tüm bu iddiaların aslını ortaya çıkarmak için zincir market yöneticileri şu günlerde, Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma yapıyorlar.

İddialara göre zincir marketler, birbirleriyle iletişim halinde kalarak bir tekel oluşturdular. Soruştumaya konu olan zincir marketlerden A101 ise bu iddiayı reddetmişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, zincir market yöneticilerinin birbirleriyle olan mesajlaşmalarını açığa çıkardı. Söz konusu mesajlar, şirketleri zora sokacak gibi görünüyor.

Fiyatlarla organize bir şekilde oynanmış gibi görünüyor

Rekabet Kurumu'nun soruşturmasına girdiği ifade edilen bazı mesajlaşmalar şöyle:

Market Yetkilisi: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor.

Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor. Üretici Firma Yetkilisi: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.

Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size. Market Yetkilisi: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)

Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma) A Kişisi: Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…

Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz… B Kişisi: Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi?

Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi? Market Yetkilisi: Sıvı ve tablet bulaşık deterjanı ürünlerinde Rakip 1'in satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma…)

Rekabet Kurumu'nun soruşturması, bir süre daha gündemde kalacak. Yapılacak incelemeler ve savunmalardan sonra karar verecek kurumun, iddiaların kanıtlanması halinde zincir marketlere rekor düzeyde ceza kesmesi bekleniyor.