Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Takmayan araçları 4 bin TL'nin üzerinde ceza bekliyor.

Küresel iklim değişikliği ülkemizin büyük bölümünde kışların çok daha "yumuşak" bir havada geçmesine neden olsa da Türkiye, dört mevsim görülen ender ülkelerden biri olmaya devam ediyor ve bu nedenle kış aylarındaki olumsuz hava şartlarında can kaybı yaşanmaması adına zorunlu kış lastiği uygulaması devam ediyor.

1 Aralık (yarın) itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması resmen yürürlüğe giriyor. Yarın itibarıyla 1 Nisan 2025 tarihine kadar yurt genelinde tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Özel otomobiller için bir zorunluluk bulunmuyor ancak daha sağlıklı bir sürüş için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçlar şu şekilde:

Kamyonlar

Otobüsler

Minibüsler

Ticari taşıma yapan araçlar

Yolcu taşımacılığı yapan araçlar (taksi, servis araçları vs.)

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymamanın cezası, 2024 yılı için 4 bin 69 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı itibarıyla geçerli olarak ceza açıklanmamış olsa da yeniden değerleme oranının %43,93 olduğunu göz önünde bulundurarak 1 Ocak 2025 itibarıyla cezanın 5 bin 856 TL olacağını ön görebiliriz.