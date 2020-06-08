Zynga, Neden Bir Türk Şirketine 1,8 Milyar Dolar Para Verdi?

Mobil oyunlar yerine Facebook’taki oyunların popüler olduğu dönemlerde Farmville ile yükselen Zynga, geçtiğimiz hafta yerli oyun şirketi Peak Games’i tam 1,8 milyar dolar gibi rekor bir anlaşmayla bünyesine kattı. Trendyol ve Yemeksepeti’ni geçerek Türkiye tarihinin en değerli girişimi olan Peak Games; Zynga’nın kullanıcı sayısını %60 oranında artıracak.

Mobil oyun sektörü, Türkiye’nin yumuşak gücü olma noktasına doğru ilerliyor. Nasıl yemeklerimiz, dizilerimiz varsa mobil oyun şirketleri de tarihimizin en değerli girişimleri konumuna geldiler. Masomo, Gram Games ve ardından Peak Games satışları, ülkemizden çıkan ve dünyaya açılan şirketlerden birkaçı. Bu şirketlerin sıradan diğer şirketlerden en büyük farkı ise tamamen kendi kültürlerine, çalışma sistemlerine ve özgün ürünlere sahip olmaları. O ürünler ise dünya çapında milyonlara hitap eden mobil oyunlar.

Geçtiğimiz hafta ABD merkezli oyun devi Zynga, Peak Games’in tamamını 1,8 milyar dolara satın almıştı. Bu rekor anlaşmanın detayları gelmeye, yetkililer karşılıklı olarak anlaşma hakkında açıklama yapmayı sürdürüyorlar. Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü geçtiğimiz hafta bu satış ile Peak tarafının neleri amaçladığını bir bir açıklamıştı. Şimdi de açıklama sırası Zynga tarafında.

Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim, Peak Games sürecini anlattı:

2017’de Peak Games’in okey ve kart oyunları bölümünü 100 milyon dolara satın alan Zynga, aslında o dönemden bu yana Peak ve ekibini çok iyi tanıyordu. Zynga’nın üst düzey yetkilisi olan Bernard Kim, Peak Games kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin’i “Büyük bir vizyoner" olarak tanımladı ve iki şirket arasında keyifli ve verimli bir ortaklık gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bernard Kim, “Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik. Bu Zynga için çok önemli bir şey çünkü biz genel olarak çok sıkı bir şekilde ilişkilere yatırım yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını öncesinde 6 kez Peak Games’in İstanbul’da yer alan ofisine geldiğini belirten Bernard Kim, aynı şekilde Sidar Şahin ve ekibinin de San Francisco’daki Zynga merkezine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti. İki şirketin beraber çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğini dile getiren Kim, Peak’in Zynga’yı seçmesiyle de onur duyduklarını açıkladı.

“Toon Blast ve Toy Blast’ı herkes oynuyor”

Peak Games’in ABD’de TV reklamı verdiği iki büyük oyunu Toon Blast ve Toy Blast, başta Japonya olmak üzere tüm dünyada yıllardır oynanıyor. Hatta Toon Blast’ın Nisan 2020’de Peak Games’e 36 milyon dolar gelir sağladığı da belirtiliyor. Bernard Kim ise bu iki oyunun piyasadaki en iyi tasarlanmış puzzle oyunlarından birisi olduğunu söylüyor ve mobil oyunların çok sayıda insana hitap etmesinin önemli bir detay olduğunu vurguluyor.

Kim, “Bu oyunları telefonunu eline alan herkes oynayabilir; çok kolay. Yürürken bile oynayabilirsiniz. Ancak uzmanlaşmak için strateji geliştirmelisiniz. Aynı zamanda aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlayan oyunlar. Bir yandan rekabetçi tarafınızı da körükleyen eğlenceli oyunlar. Oyun sektörünün geleceği için çok iyi bir karışım: Mobil, erişilebilir ve sosyal.” açıklamasıyla Peak’in sürdürülebilir başarısına işaret ediyor. Bu başarı dolayısıyla iki oyun, günlük 12 milyon aktif kullanıcıya hitap edebiliyor.

"Türkiye'nin yeteneklerine aşinayız"

2017’de Peak’in bir bölümünü satın aldıktan sonra Zynga, bir başka yerli oyun girişimi olan Gram Games’i de 250 milyon dolara bünyesinde katmıştı. Peak’in tamamen satın alınmasıyla birlikte Türkiye’deki üçüncü büyük yatırımını yapan Zynga adına Bernard Kim, “Türkiye oyun pazarına ve oyun sektöründeki yeteneklere çok aşinayız.” diyor.

Gram Games’in satın alınmasından sonra şirketin iç dinamikleri korunmaya devam etmişti. Peak Games de aynı şekilde Zynga bünyesinde olacak, ancak daha önce işler nasıl yürütülüyorsa aynı şekilde yürümeye devam edecek. Böylece Kim’e göre şirketlerin bugüne kadar getirdikleri marka kimlikleri, özgün ve şirket içinde yetişen yetenekleri, kültürü korunmaya devam edecek.

Zynga, 2013’te batmanın eşiğine gelmişti:

FarmVille gibi oyunlarla büyük çıkış yakalayan ve 2011’de halka arz edilen Zynga, iki yıl içinde büyük bir düşüş trendine girdi. Şirketin o dönemki CEO’su Mark Pincus, bu düşüşün sonucu olaran 2016’da yerini Electronic Arts’ta müdürlük yapan Frank Gibeau’ya bırakmıştı. Zynga için bu transfer sonrasında yeniden bir yükseliş dönemi başladı. Gibeau, göreve geldiği dönemde Zynga’nın en kötüden bile daha kötü durumda olduğunu açıklamıştı.

Son rakamlara göre Zynga’nın gelirlerinin %96’sı mobil oyun kaynaklı. Durum böyle olunca şirket, yükseliş döneminde hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden seri satın alımlar gerçekleştirerek büyümeye devam etti. Bernard Kim’e göre Zynga, yavaşlamadan büyümeyi sürdürmek istiyor.

Peak Games, Zynga'nın kullanıcı sayısını %60 oranında artıracak:

Peak Games satın alımıyla birlikte Zynga’nın kullanıcı sayısında %60 oranında artış yaşanacak. Aslında sadece bu istatistik bile Peak Games’in neden Zynga tarafından satın alındığına dair mantıklı bir açıklama getiriyor. Ancak Zynga’nın satın aldığı şirketlerin yapısını bozmadan yoluna devam etmesi de Peak Games adına önemli bir artı. İki şirketin birleşmesi ardından Türkiye’deki mobil sektörü de ülke tarihinin en köklü para kaynaklarından birisi oldu.