İstifasının ardından ilk kez konuşan Jensen Huang, yönetim kurulunun davet etmesi halinde NVIDIA CEO’luğuna dönmekten onur duyacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta NVIDIA’daki görevinden ayrılan kurucu ortak Jensen Huang, sessizliğini bozarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Huang, yönetim kurulunun davet etmesi halinde şirketin CEO’luk koltuğuna geri dönmekten onur duyacağını duyurdu.

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X platformu üzerinden paylaştığı mesajda çalışanlardan, yatırımcılardan ve iş ortaklarından yoğun geri dönüş çağrıları aldığını belirten Huang, şirketin karmaşık teknolojik ve jeopolitik süreçlerden geçtiğine dikkat çekti. Huang, yönetim kurulunun dönüşünü hissedarlar, çalışanlar ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda görmesi halinde bu çağrılara olumlu yanıt vereceğini ifade etti.

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İstifaya giden süreç ve yönetim kurulu baskısı

NVIDIA, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın ABD'li yetkililerce Çin istihbarat unsuru olduğundan şüphelenilen teknoloji yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı ilişki nedeniyle soruşturma başlattığını duyurmuştu. Kısa süre sonra Huang'ın NVIDIA yöneticisi Kimberly Powell ile de evlilik dışı bir ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla yönetim kurulu acil toplanmış ve 12 Kasım'da Huang görevinden istifa etmişti. Şirkette geçici CEO koltuğuna ise Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress getirilmişti.

Soruşturmada iş birliğine devam edeceğini vurgulayan Huang'a siyaset ve iş dünyasından da destek mesajları gelirken, ABD Başkanı Donald Trump da Huang'ın görevine iade edilmesinden rahatsızlık duymayacağını söyledi. Ancak CNBC'nin haberine göre yönetim kurulu şu an için bir geri dönüşü değerlendirmiyor. Şirketin çeyrek dönem bilançosunu açıklayacağı gün yapılan bu çıkışın, yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı kurma hamlesi olduğu yorumlanıyor.

Kongre ifadesi ve çip kaçakçılığı soruşturması

Öte yandan Jensen Huang, 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Çin Komünist Partisi Seçilmiş Komitesi ve İstihbarat Komitesi önünde kapalı oturumda ifade vermeyi kabul etti. NVIDIA Baş Hukuk Müşaviri Tim Teter'in de ertesi gün komitelere ifade vereceği bildirildi. Komite başkanları yaptıkları ortak açıklamada, ulusal güvenlik ihlali ihtimali ve Çinli aktörlerin gelişmiş çiplere erişimi konusunda kamuoyunun yanıt beklediğini belirtti.

Federal yetkililerin, ABD ihracat kısıtlamalarını delerek NVIDIA ve Super Micro Computer çiplerini Çin'e kaçırdığı öne sürülen şirketlerle bağlantısı nedeniyle Alice Huang'ı soruşturduğu biliniyor. Ticaret ve Adalet Bakanlıkları, Alice Huang'ın 2023'te direktör olduğu ve NVIDIA'dan 4 milyar doları aşkın çip satın alan Singapur merkezli Megaspeed şirketini 2024'ten beri incelediklerini doğruladı. NVIDIA ise ihracat kurallarına uyumu denetlemek üzere yeni bir komite kurduğunu açıkladı.