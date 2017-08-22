2017 Yılının En Güvenilir Anti-Virüs Programları Belli Oldu!

Bilgisayarı virüslerden korumak oldukça önemli bir konudur. Seçtiğiniz programın güvenli olması kadar performanslı ve kolay kullanımlı olması da önemlidir.

AV-TEST, Ocak-Haziran 2017 tarihlerinde en başarılı antivirüs programlarını listeledi. Sıralama yapılırken koruma, performans ve kullanılabilirlik kategorilerinde her birinden 6 olmak üzere toplam 18 puan üzerinden değerlendirildi.

Listenin birincisi 18 tam puan alan Kaspersky Lab oldu. Symantec ve Trend Micro ise 17.8 puan ile ikinciliği paylaştı. En güvenilir ücretsiz anti-irüs programı ise 16.5 puanla Avast oldu.

Windows Defender ise aldığı sonuçlar ile sınıfta kaldı. Yalnızca 15.5 puan alan Windows Defender, uzmanlara göre güvenlik yazılımlarında yıllarca geriden geliyor.

Listenin zirvesini ücretli koruma programları işgal ediyor. Bu durumda yazılım koruması için para vermek istemiyorsanız sizin için en iyi çözüm Avast olabilir, fakat baştan uyaralım; Avast’ın listede gerilere düşmesinin sebebi bilgisayarın performansını düşürüyor olması.

Antivirüs programlarının kategorilere göre aldıkları puanlara ve sıralamaya aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.